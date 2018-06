Впервые в истории UFC в Зал Славы будет включена женщина

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи будет включена в Зал Славы Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает MMA Fighting.

Таким образом, Роузи станет первой женщиной в истории UFC, которая попадет в список прославленных бойцов.

Наряду с этим, 31-летняя американка является первой женщиной, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо, а также первой представительницей женского пола, которая подписала контракт с UFC.

Официальная церемония по включению Роузи в Зал Славы состоится в Лас-Вегасе 5 июля.

Ранее сообщалось, что экс-чемпионка UFC подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment, которая занимается организацией мероприятий рестлинга.

Champion. Pioneer. Legend.@RondaRousey enters the Modern Wing of the #UFCHoF July 5! pic.twitter.com/ExQslOwW84