Форвард «Вашингтона» Кузнецов поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли, передает «Советский спорт».

«После финальной сирены я ожидал каких-то сумасшедших эмоций, но почувствовал опустошение. Я мечтал о Кубке Стэнли, хотел показать его друзьям и семье. Это невероятно, но в первые минуты после победы просто невозможно ничего говорить», — передает слова Кузнецова Washington Post.

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Также нападающий рассказал, что помогло одержать победу в финальной серии.

«Когда все делятся шайбой и играют друг на друга, а не поступают эгоистично, то не так трудно создавать хорошие моменты. Что касается Овечкина, то для него эта победа — особенный момент, очень эмоциональный», — добавил хоккеист.

Ранее стало известно, что обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин станет отцом.