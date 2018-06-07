Правительство Ганы распустило футбольную федерацию из-за фильма о коррупции

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Правительство Ганы распустило национальную футбольную ассоциацию (GFA) из-за фильма о коррупции в организации, сообщает ТАСС.

По информации Reuters, 6 мая был показан фильм «Когда жадность и коррупция стали нормой», который снял журналист Анас Аремеяау Анас.

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Отмечается, что власти страны были оповещены о показе фильма и видели его за месяц до выпуска.

Сюжет фильма описывает систему взяток в национальной футбольной ассоциации во главе с ее президентом Квеси Найантакии.

Ранее швейцарская прокуратура сняла обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.