Вице-президент РФС объяснил причины неудач сборной России

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян объяснил причины неудач сборной России, передает НСН.

«Мы получаем игроков в команду мастеров, которые не обладают всем арсеналом технических и тактических приемов, игрового мышления. Даже последний контрольный матч с Австрией показал, что австрийцы владеют мячом лучше, чем мы», — заявил Симонян.

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По его мнению, проблемы проявляются из-за недостаточного внимания к юношескому футболу

«Это лежит в области именно детско-юношеской подготовки. Тренеры больше занимаются функциональной и физической подготовкой, нежели тактическим обучением, чтобы они приходили в команды, обладая многим арсеналом техники и игрового мышления», — добавил первый вице-президент РФС.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали поражение сборной России от Австрии.