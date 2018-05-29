Игрок сборной Испании записал песню для национальной команды перед ЧМ-2018

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос совместно с музыкантом Демарко Фламенко записали композицию в поддержку национальной команды перед чемпионатом мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».

«Обещания нужно выполнять. Это то, что мы затеяли с моим другом. Разогреваемся перед чемпионатом мира: «Вперед, Испания, поднимай голос, кричи со всей силой, кричи «гол!» В пятницу будет готово полностью», — написал Рамос в инстаграме.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет наказывать Рамоса за нанесение травмы нападающему английского «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху.