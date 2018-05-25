СМИ: полиция Киева применила грубую силу при задержании пострадавшего фаната «Ливерпуля»

В одном из ресторанов Киева произошло столкновение между болельщиками «Ливерпуля» и неизвестными хулиганами за два дня до финала Лиги чемпионов, который состоится на стадионе «Олимпийский» в столице Украины, передает ТАСС.

По информации Mirror, полиция задержала участников инцидента. Британское издание отметило, что правоохранительные органы задержали также и пострадавшего болельщика «Ливерпуля», у которого была ранена голова. В частности, полиция Киева применила грубую силу и заковала фаната в наручники.

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После того, как выяснилось, что болельщик английского клуба является пострадавшим и в потасовке участия не принимал, полиция отпустила его.

Ранее фанат «Ливерпуля» поделился подробностями инцидента в одном из ресторанов в Киеве, в ходе которого англичане подверглись нападению со стороны хулиганов.