Тактаров угрожает «отломать ноги» бойцу MMA
Легендарный российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Олег Тактаров ответил на критику бойца Александра Шлеменко, передает «Советский спорт».
«Если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный Тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка», — сказал он.
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Актер заподозрил бойца в том, что тот решил пропиариться на его имени.
Александр Шлеменко в жесткой форме раскритиковал легенду российского ММА Олега Тактарова за рекламу алкоголя.
50-летний Тактаров профессионально выступал в турнирах MMA с 1993 по 2008 год. На его счету 17 побед и пять поражений.
Ранее сообщалось, что боксер шокировал видео с изувеченным лицом.