Определился соперник Надаля по финалу турнира в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира в Риме, сообщает «Советский спорт».

В полуфинальной встрече немец одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем со счетом 7:6 (15:13), 7:5. Теннисисты провели на корте два час одну минуту. Зверев выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку.

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В финале турнира Зверев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который переиграл серба Новака Джоковича — 7:6 (7:4), 6:3.

Теннис. Рим. 1/2 финала

Александр Зверев (Германия) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (15:13), 7:5