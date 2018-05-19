Главный тренер ЦСКА считает, что «Реал» заслужил выход в финал Евролиги

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в «Финале четырех» баскетбольной Евролиги, передает сайт «Матч ТВ».

«Реал» играл лучше нас, они заслужили победу. Мы начали хорошо, контролировали ход матча в первой четверти. Во втором отрезке не справились с защитой, и за четыре минуты проиграли 17 очков. Если учитывать последнюю четверть, мы выглядели не очень хорошо. Мы пытались играть по всей площадке, защищаться, сумели сократить отставание до шести очков, но «Реал» выглядел мощнее, они заслужили победу», — констатировал греческий специалист.

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Также наставник армейцев рассказал, что послужит мотивацией для команды в матче за третье место против литовского «Жальгириса».

«В Белград приехало много наших болельщиков. На нас лежат огромные обязательства, мы должны сыграть для своих фанатов, и поэтому должны продемонстрировать все, на что только способны. Да, мы должны найти какие-то внутренние источники вдохновения и победить ради тех кто за нас переживает», — добавил Итудис.

Ранее капитан ЦСКА подчеркнул, что армейцам не хватило командной игры в полуфинале Евролиги.