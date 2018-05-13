Впервые в истории три московских клуба выступят в Лиге чемпионов

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Впервые в истории три московских клуба представят Россию в следующем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

В первой тройке национального чемпионата оказались «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», при том, что первые два клуба попали напрямую в групповой этап, а «Спартак» сначала выступит в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее 30-й тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стал самым посещаемым в истории чемпионата.