Экономический кризис помешает президенту Аргентины посетить чемпионат мира

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Президент Аргентины Маурисио Макри не сможет посетить Россию во время чемпионата мира по футболу из-за экономического кризиса в стране, сообщает ТАСС.

«Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом», — цитирует La Nación источника, близкого к главе государства.

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«Он (президент) точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается», — добавил собеседник издания.

Отмечается, что официальной информации по данному вопросу нет.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года.