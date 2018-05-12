Экономический кризис помешает президенту Аргентины посетить чемпионат мира
Президент Аргентины Маурисио Макри не сможет посетить Россию во время чемпионата мира по футболу из-за экономического кризиса в стране, сообщает ТАСС.
«Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом», — цитирует La Nación источника, близкого к главе государства.
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«Он (президент) точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается», — добавил собеседник издания.
Отмечается, что официальной информации по данному вопросу нет.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года.