WADA не получало документы от Следственного комитета России по делу Родченкова

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили о том, что на данный момент от Следственного комитета России не поступало документов по делу показаний Григория Родченкова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не получили от России никакой документации по этому вопросу. Результаты исследований Макларена были основаны на обширных, достоверных и подтвержденных доказательствах институционализированного допинга в России, и WADA по-прежнему полностью уверено в этих выводах.

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В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы Российское антидопинговое агентство могло как можно быстрее вернуться к исполнению своих обязанностей, выполнив два оставшихся элемента дорожной карты», — говорится в заявлении организации.

Ранее Следственный комитет России направил в адрес WADA документы, опровергающие слова Родченкова о доставке допинг-проб российских спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала.