Россиянам запретили общаться с форвардом сборной Чехии по хоккею

Пресс-атташе сборной Чехии по хоккею Зденек Зикмунд запретил российским журналистам общаться с нападающим национальной команды Давидом Пастрняком перед очным матчем на чемпионате мира, который проходит в Дании, сообщает «РИА Новости».

«Давид Пастрняк не будет говорить с вами, он будет говорить только с чешскими журналистами», — сказал пресс-атташе.

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Матч между Чехией и Россией состоится 10 мая в 21:15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На чемпионате мира чехи провели три матча, одержав две победы. Пастрняк прибыл в состав национальной сборной утром 10 мая после вылета «Бостон Брюинз» из розыгрыша Кубка Стэнли.

Подопечные Ильи Воробьева на мировом первенстве одержали три победы с общим счетом 20:0.