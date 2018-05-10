Новый тренер Медведевой будет получать больше Тутберидзе

Стали известны подробности о финансовой составляющей сотрудничества российской фигуристки Евгении Медеведевой с тренером из Канады Брайаном Орсером.

По информации Globetrotting, стоимость обучения для 18-летней россиянки с Орсером в первые полгода возрастет. Канадский специалист считает, что фигуристке необходимо улучшить навыки прыжков, а также надо уделить дополнительное время хореографии и скольжению.

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«У Орсера почасовая ставка, и он не берет никаких процентов с заработков фигуристов. В 2010 году он говорил мне, что ставка составляет $110 в час. Сейчас он отказался назвать цену, сказав, что «она выросла, но не намного», — сообщил источник.

Также отмечается, что состояние Медведевой за все время ее профессиональной карьеры составляет более $300 тысяч. У спортсменки имеются контракты с несколькими личными спонсорами.

Ранее новый тренер Медведевой рассказал о своей зарплате.