Экс-игрок сборной Англии недоволен размером штрафа в отношении России

Бывший игрок сборной Англии по футболу Гари Линекер прокомментировал дисциплинарное решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении Российского футбольного союза (РФС) за расистские выкрики болельщиков национальной команды России. Об этом сообщает «Советский спорт».

Линекер оказался недоволен размером штрафа, который ФИФА наложил на РФС за дискриминационные скандирования фанатов во время товарищеского матча между сборными России и Франции.

«£22 тысячи! Англию оштрафовали на £35 тысяч за то, что мы надели маки! ФИФА стоит разобраться с приоритетами», — заявил Линекер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовал РФС за расизм фанатов.

£22,000! England got a £35,000 fine for wearing poppies. Sort your priorities out @FIFAcom https://t.co/JdbdQrTovo