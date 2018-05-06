Нурмагомедов поздравил Александра Емельяненко с победой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поздравил российского бойца Александра Емельяненко с победой в поединке против Габриэля Гонзаги на турнире по смешанным единоборствам (ММА), который прошел в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю! Заставил понервничать, но в нашем виде спорта по-другому никак», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Ранее Емельяненко заявил, что не намерен выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).