Хайнкес выразил уверенность в своей отставке с поста тренера «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о своем последнем матче в Лиге чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

«До этого сезона моей последней игрой в Лиге чемпионов был финал 2013 года против дортмундской «Боруссии». Никогда бы не подумал, что вернусь.

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Сейчас могу с уверенностью сказать, что сегодняшняя игра стала для меня последней, я не вернусь к тренерской деятельности. Но это не так плохо — не думаю, что в мире есть много 72-летних людей, принимающих подобные решения», — сказал Хайнкес.

Ранее сообщалось, что хорватский специалист Нико Ковач возглавит мюнхенскую «Баварию» после окончания нынешнего сезона.