Защитник «Колорадо» Задоров вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России по хоккею принял решение вызвать в расположение команды защитника «Колорадо Эвеланш» Никиту Задорова, передает ТАСС.

По информации пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР), игрок прибудет в состав сборной для подготовки к чемпионату мира.

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Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги со счетом 0:5 и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

До этого в состав национальной сборной был вызван защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.