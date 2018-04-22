Дубль Мусы принес ЦСКА волевую победу над «Краснодаром»
Московский ЦСКА на своем поле одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».
В составе красно-синих дубль оформил нигерийский нападающий Ахмед Муса.
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У гостей автором единственного гола стал Юрий Газинский.
Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на второе место и имеет в своем активе 51 очко. «Краснодар» остался на пятой строчке с 47 баллами.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
ЦСКА (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:1
Голы: 0:1 — Газинский — 53, 1:1 — Муса — 73, 2:1 — Муса — 85