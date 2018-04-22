Дубль Мусы принес ЦСКА волевую победу над «Краснодаром»

Ахмед Муса проведет первый официальный матч за ЦСКА после возвращения из Англии РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».

В составе красно-синих дубль оформил нигерийский нападающий Ахмед Муса.

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У гостей автором единственного гола стал Юрий Газинский.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на второе место и имеет в своем активе 51 очко. «Краснодар» остался на пятой строчке с 47 баллами.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
ЦСКА (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:1
Голы: 0:1 — Газинский — 53, 1:1 — Муса — 73, 2:1 — Муса — 85