Президент WBC выразил сомнение по поводу проведения боя Головкина и Альвареса

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что бой между мексиканцем Саулем Альваресом и российским чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным не состоится. Об этом сообщает ТАСС.

«Заседание атлетической комиссии Невады уже перенесли с 10 на 18 апреля, и я не вижу, как бой может пройти 5 мая. Я уже не думаю, что бой Альвареса с Головкиным состоится», — цитирует Сулеймана Boxingscene.

Ранее спортивная комиссия штата Невада временно дисквалифицировала Альвареса из-за двух положительных допинг-проб.