Фергюсон лишен титула временного чемпиона UFC из-за отказа от боя с Нурмагомедовым

Американец Тони Фергюсон станет следующим соперником Конора Макгрегора UFC

Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагамедова Ризван Магомедов сообщил, что
американец Тони Фергюсон лишен временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в связи с отказом от боя против россиянина. Слова специалиста приводит ТАСС.

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«Да, все верно», — ответил Магомедов на вопрос о лишении титула Фергюсона.

Ранее Фергюсон извинился за отмену поединка с Нурмагомедовым.