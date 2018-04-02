Фергюсон лишен титула временного чемпиона UFC из-за отказа от боя с Нурмагомедовым
Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагамедова Ризван Магомедов сообщил, что
американец Тони Фергюсон лишен временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в связи с отказом от боя против россиянина. Слова специалиста приводит ТАСС.
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«Да, все верно», — ответил Магомедов на вопрос о лишении титула Фергюсона.
Ранее Фергюсон извинился за отмену поединка с Нурмагомедовым.