Тренировка сборной России началась с минуты молчания

Тренировка сборной России по футболу в преддверие контрольного матча с командой Франции началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Встреча с Францией пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 18:50 (мск).

Ранее сообщалось, что при пожаре в торговом центре погибло более 60-ти человек.