Тренировка сборной России началась с минуты молчания
Тренировка сборной России по футболу в преддверие контрольного матча с командой Франции началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Встреча с Францией пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 18:50 (мск).
Ранее сообщалось, что при пожаре в торговом центре погибло более 60-ти человек.
Тренировка @TeamRussia началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в #Кемерово pic.twitter.com/t2TTNw0JYg— Сборная России (@TeamRussia) 26 марта 2018 г.