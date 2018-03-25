Игроку «Спартака» Ананидзе предстоит операция
Полузащитнику «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе, получившему травму в товарищеском матче против команды Литвы, предстоит операция. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«МРТ-исследование, проведенное этой ночью в Тбилиси, подтвердило первоначальный диагноз: повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава», — заявил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.
Специалист также сообщил, что дата операции и сроки восстановления станут известны позже.
«Джано предстоит оперативное лечение. Мы постоянно находимся на связи с ним и с доктором сборной Грузии. Дату операции и предположительные сроки восстановления футболиста сообщим позже», — добавил он.
Ранее игрок сборной России Денис Глушаков поддержал травмированного Ананидзе.