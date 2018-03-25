Игроку «Спартака» Ананидзе предстоит операция

Полузащитнику «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе, получившему травму в товарищеском матче против команды Литвы, предстоит операция. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«МРТ-исследование, проведенное этой ночью в Тбилиси, подтвердило первоначальный диагноз: повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава», — заявил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

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Специалист также сообщил, что дата операции и сроки восстановления станут известны позже.

«Джано предстоит оперативное лечение. Мы постоянно находимся на связи с ним и с доктором сборной Грузии. Дату операции и предположительные сроки восстановления футболиста сообщим позже», — добавил он.

Ранее игрок сборной России Денис Глушаков поддержал травмированного Ананидзе.