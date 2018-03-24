Джикия поблагодарил сборную России за поддержку

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поблагодарил игроков национальной команды за поддержку. Об этом сообщает «Советский спорт».

Футболист получил разрыв крестообразных связок и пропустит чемпионат мира 2018 года.

«Спасибо, мужики», — написал Джикия в историях в инстаграмме, выложив фотографию с игроками сборной России, которые вышли на матч с командой Бразилии в футболках с поддержкой партнеру по команде.

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Матч завершился разгромной победой бразильцев со счетом 3:0.