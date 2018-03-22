Коляда стал вторым после короткой программы ЧМ по фигурному катанию

Россиянин Михаил Коляда занимает промежуточное второе место после короткой программы на чемпионате мира в итальянском Милане. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурист набрал 100,08 баллов, что стало вторым результатом после американца Натана Чена (101,94). Третью строчку занимает соотечественник Чена Винсент Чжоу (96,78).

Реклама

Еще один российский фигурист Дмитрий Алиев расположился на 13 месте с 82,15 баллами.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия

Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чэн (США) — 101,94.

2. Михаил Коляда (Россия) — 100,08.

3. Винсент Чжоу (США) — 96,78...

13. Дмитрий Алиев (Россия) — 82,15.