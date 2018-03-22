Форвард «Питтсбурга» Малкин приблизился к достижению Лемье

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил 40 шайб и отдал 50 передач в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

В матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш» (5:3) россиянин записал на свой счет гол и результативный пас. В нынешнем сезоне Малкин набрал 91 (41+50) очко.

Российский форвард «Пингвинз» стал третьим игроком в истории клуба, кому удалось забросить 40 шайб и отдать 50 передач в трех сезонах НХЛ. Лидирует по этому показателю канадский хоккеист Марио Лемье (десять сезонов), вторым идет чех Яромир Ягр (четыре).