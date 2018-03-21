WADA надеется посетить московскую антидопинговую лабораторию со Следсвенным комитетом

Президент WADA Крейг Риди Reuters

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди рассказал, что ждет ответа от Следственного комитета РФ на запрос о совместном посещении московской антидопинговой лаборатории. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Мы четыре раза обращались с предложением совместного посещения с Следственным комитетом России московской лаборатории, но ответа так и не услышали», — отметил глава WADA.

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По его словам больше всего от этой ситуации проигрывают российские спортсмены.

«Если в России не будет аккредитованного антидопингового агентства, весь остальной мир не согласится с тем, что здесь произошли изменения. Настало время изменить ситуацию в интересах чистых спортсменов», — добавил Риди.

На проходящем 21 марта симпозиуме обсуждается вопрос восстановления РУСАДА. Окончательное решение относительно восстановления деятельности РУСАДА будет принято на заседании совета учредителей WADA 17 мая в Монреале.

Ранее Риди заявил, что WADA удовлетворено прогрессом Российского антидопингового агенства.