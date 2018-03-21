WADA надеется посетить московскую антидопинговую лабораторию со Следсвенным комитетом

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди рассказал, что ждет ответа от Следственного комитета РФ на запрос о совместном посещении московской антидопинговой лаборатории. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Мы четыре раза обращались с предложением совместного посещения с Следственным комитетом России московской лаборатории, но ответа так и не услышали», — отметил глава WADA.

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По его словам больше всего от этой ситуации проигрывают российские спортсмены.

«Если в России не будет аккредитованного антидопингового агентства, весь остальной мир не согласится с тем, что здесь произошли изменения. Настало время изменить ситуацию в интересах чистых спортсменов», — добавил Риди.

На проходящем 21 марта симпозиуме обсуждается вопрос восстановления РУСАДА. Окончательное решение относительно восстановления деятельности РУСАДА будет принято на заседании совета учредителей WADA 17 мая в Монреале.

Ранее Риди заявил, что WADA удовлетворено прогрессом Российского антидопингового агенства.