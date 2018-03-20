Травмированному защитнику сборной России диагностирован спазм мышц бедра
Защитник «Рубина» и сборной России по футболу Руслан Камболов получил травму мышц бедра, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы национальной команды, игроку диагностирован мышечный спазм. О срок восстановления не сообщается. В ближайшее время Камболову будет проведено динамическое наблюдение.
Ранее сообщалось, что Камболов захромал и досрочно покинул тренировку сборной России перед матчем с командой Бразилии, который состоится 23 марта.
У защитника сборной России Руслана Камболова, досрочно покинувшего сегодняшнюю тренировку, зафиксирован спазм мышц бедра. В настоящее время ведётся динамическое наблюдение. pic.twitter.com/Xh1yALQsr5— Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2018 г.