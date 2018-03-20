Травмированному защитнику сборной России диагностирован спазм мышц бедра

Защитник «Рубина» и сборной России по футболу Руслан Камболов получил травму мышц бедра, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы национальной команды, игроку диагностирован мышечный спазм. О срок восстановления не сообщается. В ближайшее время Камболову будет проведено динамическое наблюдение.

Ранее сообщалось, что Камболов захромал и досрочно покинул тренировку сборной России перед матчем с командой Бразилии, который состоится 23 марта.