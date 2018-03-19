Дудь придумал Грудинину способ сдержать слово

Журналист Юрий Дудь нашел способ выполнить условие спора бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщают «РИА Новости».

Дудь и Грудинин заключили пари, по условиям которого политик должен сбрить усы. Журналист предложил альтернативный вариант решения проблемы и поделился ссылкой на онлайн-игру, в которой каждый желающий может либо сбрить усы Грудинину, либо волосы Дудю.

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«А вы верите, что выборы были честными? Если да — брейте Грудинина. Если нет — брейте Дудя», — написали создатели игры.

Ранее народный артист России, телеведущий Леонид Якубович призвал Грудинина держать слово, данное в споре с Дудем.