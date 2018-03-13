Веснина не смогла защитить титул чемпионки турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Елена Веснина проиграла немке Анжелике Кербер в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась час и 38 минут, завершилась поражением россиянки в двух сетах со счетом 5:7, 2:6.

Таким образом, Весниной не удалось защитить титул, завоеванный в Индиан-Уэллсе в прошлом году, когда она обыграла в финале Светлану Кузнецову.

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Следующей соперницей Кербер станет француженка Каролин Гарсия.

Индиан-Уэллс (ж) 2018. 3-й круг

Елена Веснина (Россия) — Анжелика Кербер (Германия) — 5:7, 2:6