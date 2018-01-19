ЕСПЧ оставил в силе правило об информировании WADA о местонахождении спортсменов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил в силе правило, требующее от спортсменов предоставлять Всемирному антидопинговому агентству (WADA) информацию о своем местонахождении, сообщает ТАСС.

«Внеплановый допинг-контроль проводится без уведомления спортсменов, являясь одним из самых мощных средств сдерживания и обнаружения допинга.

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Точная информация о местонахождении спортсмена важна для успеха антидопинговых программ, которые призваны поддерживать целостность спорта и защищать чистых спортсменов.

Единственный способ проведения внепланового допинг-контроля — это знать, где находятся спортсмены», — заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Согласно постановлению ЕСПЧ, правило WADA не нарушает статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.