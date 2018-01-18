Стало известно, сколько МОК ежемесячно платит информаторам Степановым

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова ежемесячно получает $2500 от Международного олимпийского комитета (МОК), следует из переписки российской легкоатлетки и ее мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, опубликованной хакерской группировкой Fancy Bears, передает RT.

Отмечается, что данная сумма будет выделяться Степановой до конца текущего года. Что касается Виталия Степанова, то он, будучи консультантом комитета по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов, получает от МОК по $5000 ежемесячно.

Ранее Степанов призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018.