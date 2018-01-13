«Лейпциг» обыграл «Шальке» и вышел на вторую строчку чемпионата Германии
«РБ Лейпциг» нанес домашнее поражение «Шальке» в матче 18 тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей отличились Наби Кейта, Тимо Вернер и Брума. Единственный мяч «Шальке» забил Налдо.
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Победа позволила «Лейпцигу» выйти на вторую строчку в таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 13 очков. «Шальке» занимает третью строчку с 30-ю набранными баллами.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур
«РБ Лейпциг» (Лейпциг) — «Шальке» (Гельзенкирхен) — 3:1
Голы: 1:0 — Кейта, 41; 1:1 — Налдо, 55; 2:1 — Вернер, 69; 3:1 — Брума, 71