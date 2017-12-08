Жириновский предложил вариант решения вопроса о поездке атлетов на Олимпиаду

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести референдум, чтобы вынести решение о поезде российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года, сообщает ТАСС.

«Вы не понимаете, что происходит в мире? Нас заставят встать на колени, во всем признаться, мы самые плохие в мире — или война.

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Пускай референдум будет, пусть народ решит: или мы займем жесткую позицию и всех заставим нас уважать себя, или все оденем власовскую форму, олимпийскую форму и будем молчать, что есть Россия, русский флаг и русский гимн», — сказал Жириновский.

Ранее Госдума осудила решение МОК по российским спортсменам.