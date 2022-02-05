Первые медали Олимпиады: Россия борется в лыжах и биатлоне. LIVE

11:05

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев спрогнозировал исход эстафеты на Играх в Пекине.

«В биатлоне всегда есть шансы на золото, ведь это непредсказуемый вид спорта. Но в смешанной эстафете сборная России претендует лишь на бронзовую медаль. Да и то, если все срастется. Дай бог, чтобы получилось. За первые места будут бороться более серьёзные норвежцы и французы. Я бы поставил Серохвостова вместо Латыпова. У Эдуарда две последние гонки совсем неудачные — на масс-старте вообще получил чуть ли не восемь штрафных кругов. У него не самое лучшее состояние на данный момент. И после долгого отсутствия Латыпова на Кубках мира его ставят в эстафету — это опасно», — сказал Драчев.