Жаркий финал в Мексике: Медведев бьется за титул с мощным британцем. LIVE

Не проходят дроп-шоты сегодня у Норри, ловит в противоходе соперника Медведев и делает брейк в первом же гейме второго сета. 1:0.
Берет Медведев гейм на своей подаче и выигрывает первый сет. 57 минут провели теннисисты на корте, и мог бы Даниил решить все раньше, но в итоге счет 7:5. Весьма и весьма неплохо смотрится первая ракетка.
Ошибки Норри приводят к тому, что Медведев вновь делает брейк. Ну что же, еще одна попытка у него подать на сет, главное теперь не отдать ему свою подачу. 6:5 в первом сете.
Да что сейчас творит Медведев? Обратный брейк делает Норри после ошибки россиянина, и британец сравнивает счет в сете. 5:5.
Прямо в линию попадает Норри после затяжного розыгрыша. Счет становится 5:4 в пользу Медведева, и идет подавать на сет первая ракетка мира.
40:30. Заставляет Медведев пойти к сетке соперника, играя укороченным, и не достает его Норри.
Совершенно спокойно и без нервов Медведев делает гейм под ноль и выигрывает свою подачу. 5:3 в первом сете.
Шикарнейший прием от Медведева, и первый гейм под ноль в этом матче Даниил берет на чужой подаче, вновь делая брейк. 4:3 в первом сете.
Как-то совсем невовремя совершает Медведев двойную ошибку, и Норри делает обратный брейк. 3:3 в первом сете.
15:40. А вот тут ошибка невынужденная от Даниила, и два брейк-поинта у Норри. Пытается он сделать обратный брейк.
15:30. Ух! Буквально провоцирует Медведев Норри на укороченный, а после играет обводящим. Шикарно.
Эйсом завершает этот гейм Медведев. Сам придумал себе проблемы первая ракетка мира, сам решил. 2:2 в первом сете.
0:30. Завязывается борьба на второй подаче, попытка обхитрить соперника не прошла у Даниила — аут.
Норри хоть и с двойной ошибкой, но гейм выигрывает. Пока особых проблем на своих подачах теннисисты не испытывают. 2:1 в первом сете.
40:30. Ну как так? Не получилось у Даниила качественно подставить ракетку у сетки — мяч задел трос и перевалился на его сторону.
Забирает Норри свою подачу, но Медведев обозначил свое намерение бороться за чужую подачу. 1:0 в первом сете.
Сдвинулось у нас начало матча на пять минут, но в скором времени уже должны появиться на корте теннисисты и начать разминку.
Встречались между собой теннисисты всего единожды, а победа досталась Даниилу. Играли они достаточно давно, в 1/16 финала «Мастерса» в Шанхае в 2019 году. Медведев победил в двух сетах (6:3, 6:1) и в итоге стал чемпионом.