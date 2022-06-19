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Ошибка на ошибке: Медведев уступает в финале турнира в Галле настырному поляку. LIVE

Теннис. АТР-500. Галле. Финал. Медведев — Хуркач. ОНЛАЙН

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Susana Vera/Reuters
Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в финале турнира ATP-500 в Галле бьется с поляком Хубертом Хуркачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:51

40:0 — сначала хороший затяжной розыгрыш переломил на свою сторону Хуберт, после чего вынудил Даню попасть в сетку.

16:50

15:0, на подаче Хуркач.

16:48

1:2 — после невынужденной ошибки от Хуркача Медведев под ноль забирает третий гейм второго сета!

16:48

30:0 — ну наконец-то, первый эйс от Даниила сегодня!

16:47

15:0, на подаче Медведев.

16:47

2:0 — еще одним эйсом Хуркач приближает себя к победе.

16:46

40:0 — как же долбит по мячу поляк, абсолютно ничего не может с ним поделать Медведев.

16:45

15:0, на подаче Хуркач.

16:44

0:1 — потрясающий затяжной розыгрыш дотягивает до своей победы Хуркач и делает уже третий брейк в сегодняшнем финале.

16:43

30:40 — чуть подсобрался Даня и два брейка отыграл.

16:42

0:40 — очередная невынужденная ошибка приводит к трем брейковым очкам Хуркача.

16:42

0:30, в сетку сейчас укоротил Даня.

16:41

0:15, на подаче Медведев.

16:40

Статистика первого сета на ваших экранах.

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100%
16:38

6:1 — очень легко Хуркач забрал первый сет.

16:38

40:15 — очень быстро решил Даня сыграть под заднюю линию и буквально подарил очко сопернику.

16:37

30:15 — обменялись удачными атаками теннисисты.

16:36

15:0, эйсом открывает седьмой гейм поляк.

16:35

1:5 — ну хотя бы без баранки в первом сете уйдет Медведев.

16:34

40:15, Даня продолжает вести в счете.

16:33

Небольшая пауза у нас — болельщик при счете 30:0 решил выбежать на корт.

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100%
16:32

15:0, на подаче Медведев.

16:31

5:0 — дело пахнет керосином, откровенно говоря, для нашего спортсмена.

16:30

40:30 — видимо, не в нужную часть ракетки попадает мяч при приеме у Медведева, о чем он сообщает своему тренеру.

16:29

15:30 — хорошо Даниил сейчас перевел Хуберта на противоположный от себя край корта и заставил ошибиться.

16:28

15:0, на подаче Хуркач.

16:27

0:4. Что-то надо делать Медведеву срочно. Это совсем не тот теннис, которого мы ждем от первой ракетки мира.

16:26

15:40 — невынужденная ошибка Медведева приводит к двум брейковым очкам у Хуберта.

16:26

15:30 — сначала классический форхенд пробивает Даня, но затем срывается у него мяч и опускается за пределы корта.

16:25

0:15, неудачный форхенд прямо по центру пробил Медведев, позволив Хуркачу пробить под линию.

16:24

3:0 — Хуркач очень уверенно лидирует в матче.

16:24

40:15 — снова поляк обманывает россиянина.

16:23

30:15, очень здорово и сильно подает Хуберт, не оставляя совсем никаких шансов Дане на прием.

16:23

0:15, на подаче Хуркач.

16:22

0:2 — первый же брейк в игре делает Хуркач. Вот это да.

16:21

30:40, а вот это опасно — брейк-пойнт есть у поляка.

16:21

30:15, неплохо подает Медведев.

16:20

0:15, на подаче Медведев.

16:18

1:0, забирает первый гейм поляк. Что-то пока совсем не ладится прием у Дани — будем надеяться, что со временем все у него наладится в этом компоненте.

16:17

40:40, россиянин сравнивает счет.

16:17

40:30, снова сначала поляк ошибся, а затем сделал эйс.

16:16

30:15 — сначала поляк попал в сетку, а затем оформил красивый эйс.

16:15

Первым подает Хуркач, 15:0.

16:10

На ваших экранах турнирный путь спортсменов.

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16:05

Спортсмены вышли на разминку.

15:50

Игра начнется в 16:15 по московскому времени.

15:40

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в финале турнира ATP-500 в Галле бьется с поляком Хубертом Хуркачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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