Ошибка на ошибке: Медведев уступает в финале турнира в Галле настырному поляку. LIVE

40:0 — сначала хороший затяжной розыгрыш переломил на свою сторону Хуберт, после чего вынудил Даню попасть в сетку.
1:2 — после невынужденной ошибки от Хуркача Медведев под ноль забирает третий гейм второго сета!
0:1 — потрясающий затяжной розыгрыш дотягивает до своей победы Хуркач и делает уже третий брейк в сегодняшнем финале.
40:30 — видимо, не в нужную часть ракетки попадает мяч при приеме у Медведева, о чем он сообщает своему тренеру.
15:30 — хорошо Даниил сейчас перевел Хуберта на противоположный от себя край корта и заставил ошибиться.
0:4. Что-то надо делать Медведеву срочно. Это совсем не тот теннис, которого мы ждем от первой ракетки мира.
15:30 — сначала классический форхенд пробивает Даня, но затем срывается у него мяч и опускается за пределы корта.
1:0, забирает первый гейм поляк. Что-то пока совсем не ладится прием у Дани — будем надеяться, что со временем все у него наладится в этом компоненте.