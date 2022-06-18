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Борьба за финал: Медведев бьется с Отте в Галле. LIVE

Теннис. ATP-500. Галле. 1/2 финала. Даниил Медведев (Россия) — Оскар Отте (Германия). ОНЛАЙН

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира ATP-500 в Галле сражается с немецким спортсменом Оскаром Отте, который в 1/4 финала вбил другого россиянина — Карена Хачанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
16:28

Да! Обратный брейк делает Медведев! Заставил он соперника ошибиться, тот пробил в достаточно большой аут. 5:4.

16:28

Больше. Отличный прием. Прислушался Медведев к трибунам.

16^27

«Давай, Даня!», «Догоняй его!» — такие выкрики звучат с трибун.

16:26

40:40. Как-то весьма невовремя для себя допускает Отте двойную ошибку.

16:26

40:30. Недоволен собой Даниил, качает головой.

16:25

30:30. И снова очень хорошо играет Отте у сетки. Пытается допрыгнуть до мяча Даниил, но не удается.

16:24

15:30. В сетку пробивает Отте при попытке атаковать.

16:24

15:15. Неудачно выходит Даниил к сетке, обводящим бьет Отте, но не попадает.

16:23

15:0. Отто выигрывает мяч, и чем-то недоволен Даниил — руками разводит, кому-то что-то говорит.

16:22

Вот это да! Ошибается Медведев по длине, и Отто первым в этом матче делает брейк! Счет становится 5:3, и идет на сет подавать Оскар.

16:21

Меньше. Выходят теннисисты к сетке, обмениваются укороченными, и в итоге Даниил не достает мяч.

16:21

Ровно. Ну как-то совсем грубо ошибается Даниил, большой аут по длине.

16:20

Больше. В коридор бьет Отте.

16:19

40:40. Серия мощных ударов завершилась красивой атакой Медведева, которую Отте отразил за пределы корта.

16:19

30:40. На задней линии Отте Медведева переигрывает. Брейк-поинт.

16:18

30:30. Очень четко в линию попадает Отте.

16:18

30:15. Вновь перестрелка заканчивается ошибкой — теперь Отте бьет в аут по задней линии.

16:17

15:15. Недалеко от сетки падает мяч, даже не побежал за ним Отте.

16:16

0:15. Завязывается розыгрыш на первой подаче Медведева, и сам россиянин ошибается. Сетка.

16:15

Снова что-то с сеткой делают. Ну что же такое.

16:14

И еще один отличный удар. Забирает свою подачу Отте, хотя Медведев имел шанс повести с брейком. 4:3.

16:13

Больше. Подача помогает.

16:13

Ровно. Эйс.

16:13

Меньше. Будто бы спотыкается при ударе Отто, что приводит к смазанному и неудачному удару.

16:12

40:40. В игре у сетки лучше оказывается Медведев. Отто пробивает в трос.

16:12

40:30. Эйс.

16:11

30:30. В сетку на прием Медведева отвечает немец.

16:11

30:15. Слету удар в угол получается.

16:10

15:15. Мощно со второй подачи играет Оскар.

16:10

0:15. Двойная ошибка от немца.

16:10

Но все исправлено, продолжаем.

16:09

Выскочил один из штырей, удерживающий сетку. Незапланированная пауза в игре.

16:07

Какие-то проблемы с сеткой возникли.

16:05

Укороченным завершает этот гейм Даниил. Счет равный — 3:3. И так сразу не скажешь, близок ли кто-то из теннисистов к брейку.

16:05

40:15. Исправляется он эйсом.

16:05

30:15. Двойная ошибка от Даниила.

16:04

30:0. Шикарно атакует Медведев, разводя мяч и соперника.

16:03

15:0. Короткая перестрелка у левой линии, и ошибается Отте, отправляя мяч в коридор.

16:01

Отте быстрее выигрывает гейм на своей подаче, вынуждая Медведева ошибиться и сыграть в сетку. 3:2 в первом сете.

16:00

40:15. В перестрелке Отте попадает в аут по длине.

16:00

40:0. Прекрасно Отте играет у сетки, хороший укороченный.

16:00

30:0. Мощная подача.

15:59

15:0. Очень «на тоненького» попадает в угол Отте, но попадает.

15:58

В очень непростой борьбе забирает Даниил гейм на своей подаче. 2:2 в первом сете.

15:58

Больше. Эйс.

15:57

Ровно. Перекинул Отте Медведева.

15:56

Больше. Отличный укороченный проходит у Медведева.

15:56

Ровно. Косой удар отличный проходит у Отте, в сетку отвечает Даниил.

15:56

Больше. Не справляется немец с приемом.

15:55

40:40. И еще одна шикарная подача.

15:55

30:40. Подача помогает.

15:55

15:40. А вот сейчас прием хороший проходит у Отте.

15:54

15:30. Не успевает Отте за мощной атакой.

15:54

0:30. А вот и первая двойная ошибка у нас в матче.

15:53

0:15. Прием Отте в сетку принимает Медведев.

15:51

Шикарным укороченным выигрывает этот гейм Отте. 2:1 в первом сете. Достаточно упорная борьба пока у нас завязывается в начале поединка.

15:50

40:15. Пытается отразить прием Медведева Отте и пробивает в сетку.

15:50

40:0. Снова неудачный прием, в аут по задней линии улетает мяч.

15:49

30:0. Медведев срывает прием в сетку.

15:48

15:0. Дотягивается Медведев на приеме до мяча, но пробивает в коридор.

15:47

Пытается Отте достать мяч, играет свечой, и после этого не составляет труда для Даниила мяч забить. 1:1 в первом сете.

15:46

Больше. Вовремя Даниил выходит к сетке и играет укороченным.

15:45

40:40. Снова затяжная перестрелка, и в ее ходе совсем уж странно ошибается Оскар — с ничего мажет в сетку.

15:45

30:40. Разводит Медведев соперника и мяч по разным сторонам корта.

15:44

15:40. Очень мощные удары у Отто, четко по линии он пробивает.

15:44

15:30. Теннисисты выходят к сетке, Отте пытается сыграть обводящим, но попадает в аут.

15:43

0:30. Завязывается перестрелка, в ходе которой Медведев ошибается по задней линии.

15:42

0:15. Весьма неплохо на приеме играет Отте, вынуждая Даниила ошибиться.

15:41

Забивает в корт Отте и выигрывает первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.

15:41

40:30. А теперь не справляется, слишком большой аут.

15:40

30:30. Неплохо справляется Медведев с этим приемом.

15:40

30:15. А вот тут трос помогает Даниилу, мяч его задевает и переваливается на половину Отте.

15:39

30:0. Мощно отвечает Отто на прием Медведева.

15:39

15:0. Сразу же к сетке идет немец и играет укороченным.

15:39

Поехали, начинаем! Оскар на подаче.

15:33

Теннисисты уже на корте, начинается разминка.

15:30

Медведев на сегодняшний момент возглавляет рейтинг ATP. На первую строчку он поднялся 13 июня, сместив оттуда сербского теннисиста Новака Джоковича.

15:25

Теннисисты ранее между собой не встречались. Примечательно, что на этом турнире Отте в четвертьфинале выбил другого россиянина — Карена Хачанова.

15:20

Матч поставлен первым запуском, поэтому начаться должен без серьезных задержек. Ориентировочно — 15.30 по московскому времени.

15:15

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в полуфинале турнира ATP-500 в Галле бьется с немцем Оскаром Отте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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