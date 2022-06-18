Борьба за финал: Медведев бьется с Отте в Галле. LIVE

Да! Обратный брейк делает Медведев! Заставил он соперника ошибиться, тот пробил в достаточно большой аут. 5:4.
30:30. И снова очень хорошо играет Отте у сетки. Пытается допрыгнуть до мяча Даниил, но не удается.
15:0. Отто выигрывает мяч, и чем-то недоволен Даниил — руками разводит, кому-то что-то говорит.
Вот это да! Ошибается Медведев по длине, и Отто первым в этом матче делает брейк! Счет становится 5:3, и идет на сет подавать Оскар.
Меньше. Выходят теннисисты к сетке, обмениваются укороченными, и в итоге Даниил не достает мяч.
40:40. Серия мощных ударов завершилась красивой атакой Медведева, которую Отте отразил за пределы корта.
И еще один отличный удар. Забирает свою подачу Отте, хотя Медведев имел шанс повести с брейком. 4:3.
Укороченным завершает этот гейм Даниил. Счет равный — 3:3. И так сразу не скажешь, близок ли кто-то из теннисистов к брейку.
Отте быстрее выигрывает гейм на своей подаче, вынуждая Медведева ошибиться и сыграть в сетку. 3:2 в первом сете.
Шикарным укороченным выигрывает этот гейм Отте. 2:1 в первом сете. Достаточно упорная борьба пока у нас завязывается в начале поединка.
Пытается Отте достать мяч, играет свечой, и после этого не составляет труда для Даниила мяч забить. 1:1 в первом сете.
40:40. Снова затяжная перестрелка, и в ее ходе совсем уж странно ошибается Оскар — с ничего мажет в сетку.
Медведев на сегодняшний момент возглавляет рейтинг ATP. На первую строчку он поднялся 13 июня, сместив оттуда сербского теннисиста Новака Джоковича.
Теннисисты ранее между собой не встречались. Примечательно, что на этом турнире Отте в четвертьфинале выбил другого россиянина — Карена Хачанова.
Матч поставлен первым запуском, поэтому начаться должен без серьезных задержек. Ориентировочно — 15.30 по московскому времени.