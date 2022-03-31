Вернуться на вершину рейтинга: Медведев играет с Хуркачем. LIVE

Все было в руках Даниила, но Хуркачу повезло — он попал ободом ракетки по мячу, и тот по невероятной траектории приземлился в корт так, что Даниил не спас — 7-8, еще сетбол на своей подаче будет у Хуркача.
Гонял Медведев по корту Хуркача и не допустил ошибки, закончив с лета — 7-7. Уже четыре сетбола защитил россиянин!
Медведев вошел в корт с приема, Хуркач выполнил серв энд воллей и не попал с лета по длине от сетки — 6-6. Обратным минибрейком отыграл сетбол россиянин.
И первый будет у поляка на его подаче! Ошибся Медведев в сложном розыгрыше, который почти вытащил — 5-6.
Атаковал переводом по линии с бэкхенда в розыгрыше со второй подачи Медведева Хуркач, но угодил в сетку — 4-3.
Долгий обмен ударами по диагонали, потом Медведев начал менять направления и дожал соперника, хотя Хуркач отбивался очень здорово. Розыгрыш на 19 ударов был — 30:0.
Бриллиантовый по точности удар с бэкхенда в самый угол корта на приеме второй подачи от Медведева — 40:30.
Хуркач классно атакует вторую подачу, но Медведев тянет и выравнивает розыгрыш, а потом поляк не попадает в заднюю линию — 30:15.
Принимает Медведев, а вылетевший вперед соперник с лета играет в сетку — 4:5. Россиянин сделал обратный брейк в момент, когда соперник подавал на партию! Пока все идет, как в матче с Бруксби.
Догнал Медведев укороченный и сам укоротил. Хуркач тоже догнал, но уже не спас — 3:5. Поляк сейчас выйдет подавать на сет. Бруксби в прошлом матче против Медведева этого сделать не сумел.
Остро принимает поляк вторую подачу, и Даниил не попадает по длине — 15:40, двойной сет-пойнт на приеме!
Затяжной розыгрыш. Хуркач атаковал и выскочил к сетке, Медведев пытался обвести, но мяч не поднял — больше.
Классный виннерс от Медведева с бэкхенда — 15:40, и двойной брейк-пойнт на подаче поляка. Это впервые в матче.
Побегал за мячами Даниил, но побегал не зря. Все тянул, и в итоге обвел вышедшего к сетке оппонента — 0:15.
В розыгрыше на второй подаче Хуркач вышел к сетке, и россиянин не смог его обвести — 30:40, брейк-пойнт.
Очень долгий первый розыгрыш на подаче Хуркача, и именно поляк в итоге пробивает в аут — 0:15.
Слабо вторую принимает поляк, и Медведев оказывается в атаке. Быстро реализовать не получается, но розыгрыш он все-таки забирает — 30:0.
И аут по длине в розыгрыше у пытавшегося атаковать Даниила — 0:3. Тяжело Медведев опять входит в матч.
Вроде бы классно Медведев перевел в боковую линию с форхенда, но недостаточно коротко. Хуркач догнал и забил мощный виннерс — 40:0.
Переигрывает поляк соперника в непростом первом розыгрыше в гейме на его подаче. И опять укороченным — 15:0.
И двойная ошибка — 0:2. С брейком сразу повел Хуркач. В прошлом раунде Медведев начинал так же.
И опять россиянин не попадает вторым ударом после приема соперника — 0:40, сразу же тройной брейк-пойнт.
Сразу долгий розыгрыш на подаче россиянина. Хуркач атаковал, Даниил сумел отбить, но дальше последовал четкий укороченный — 0:15.
Медведев с трудом принимает сильную подачу, мяч летит медленно, Хуркач выверяет атаку, и россиянин не угадывает направление — 40:15.
Соперники появляются на корте. Кстати, победитель сыграет с тем, кто выиграет в противостоянии испанца Алькараса и серба Кецмановича.
Медведев и Хуркач не имеют богатой истории противостояния, но встретились уже трижды, причем в последние годы. И это было очень напряженно каждый раз.
Все матчи прошли в 2021 году. Сначала был четвертый круг «Уимблдона». Там Даниил Медведев владел инициативой и мог побеждать в трех сетах, но отпустил оппонента во втором. А четвертая партия была прервана дождем, и доигрывание россиянину совсем не удалось. Хуркач победил — 2:6, 7:6 (7-2), 3:6, 6:3, 6:3.
Реванш россиянин взял в четвертьфинале «Мастерса» в Канаде — 2:6, 7:6 (8-6), 7:6 (7-5). А в третьей встрече, в группе Итогового турнира АТР Медведев вышел в противостоянии вперед. И опять было драматично: 6:7 (5-7), 6:3, 6:4.
Даниил Медведев является второй ракеткой мира на данный момент и первым сеяным в Майами, так как вернувшийся на первую строчку рейтинга серб Новак Джокович пропускает американские «Мастерсы» из-за отсутствия у него вакцины от коронавируса. Медведев в случае выхода в полуфинал здесь гарантированно вернется на вершину рейтинга АТР. То есть ему осталось просто выиграть сегодня.
Но как раз обыграть Хуркача очень непросто. Поляк замыкает топ-10 рейтинга АТР и является очень крепким оппонентом. Кроме того, он является еще и действующим чемпионом «Мастерса» в Майами. Чтобы остаться в десятке, ему просто необходимо защитить титул, так что биться он будет изо всех сил.