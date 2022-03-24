Фигуристы сражаются за золото на чемпионате мира. LIVE

Всего в короткой программе на этом ЧМ принимают участие 29 фигуристов, разделенные на пять разминок, — от самого низкого уровня к самому высокому. Состав следующих четырех групп:
Кстати, предлагаем обратить внимание на бывших российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство, а также на спортсменов российского происхождения, которые сегодня будут выступать:
1) Владимир Литвинцев (Азербайджан);
2) Морис Квителашвили (Грузия);
3) Владимир Самойлов (Польша);
4) Николай Майоров (Швеция);
5) Илья Малинин (США).
Александр Власенко (Венгрия) и Никита Старостин (Германия) уже выступили.
Оценка Старостина за короткую программу — 73,79 балла. Это его персональный рекорд! Поздравляем.
Никита собрался и очень уверенно исполнил следующие прыжки — каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип. После этого в парне будто зажегся свет, и он так растанцевался в своей дорожке шагов, что вызвал овации на трибунах. Как же пластичен этот фигурист! И он отлично владеет коньком — не зря судьи поставили четвертый уровень за дорожку шагов. Это было действительно классное выступление — с неизменной улыбкой на лице.
Правда, после проката Никита расплакался от счастья — столько эмоций вызвало выступление на чемпионате мира.
Ох, как больно! Никита приземлился на пятую точку после падения с тройного акселя — с большой высоты. Судьи отняли аж четыре балла за такую ошибку.
Следующим выступает Никита Старостин из Германии. Он катается под светлую и жизнеутверждающую по настроению композицию Latch (Disclosure feat. Sam Smith).
Следующим выступает Бурак Демирбога из Турции. Он катается под ритмичную композицию в стиле диско No Man No Cry (Jimmy Sax).
Турецкий фигурист продолжил ошибаться дальше: исполнил каскад одинарный лутц + тройной тулуп и лишь двойной флип вместо тройного. Очень жаль, что теперь он не получит хороших оценок. Фигурист завел арену своими танцевальными движениями под бодрый саксофон — зрители охотно аплодировали в такт музыке.
Оценка Ньюберри за короткую программу — 74,92 балла. Это его лучший результат в сезоне, и пока что он становится лидером таблицы. Поздравляем!
Грэм отлично исполнил каскад тройной риттбергер + тройной тулуп и сольный тройной лутц. Чистое выступление смотрится очень цельно и впечатляюще. А уж дорожка шагов под мощные звуки барабанов и электрогитар выглядела просто крышесносно.
Ох, как жаль! Бурак недокрутил тройной аксель, с трудом выехал с него, и судьи отняли 1,33 балла за эту ошибку.
Следующим выступает Грэм Ньюберри из Великобритании. Он катается под пафосную композицию с ревом электрогитар Torture (Les Friction).
Выступление Марка было очень эмоциональным, цельным, как единое произведение о несчастной любви. Браво!
Есть! Финальный прыжок — тройной лутц — Городницкий исполнил на отлично. Фигурист очень вдохновился удачными элементами и теперь с большим энтузиазмом зажигает в дорожке шагов, на большой скорости разрезая каток, падая на колени от эмоций и сжимая голову руками. Судьи оценили эту дорожку шагов на третий уровень.
Эх, жаль, Марк тоже слишком переволновался и показал лишь двойной аксель вместо тройного. Но зато следом он исполнил тройной флип + тройной тулуп — это первый чистый элемент, который мы увидели сегодня в соревнованиях мужчин. Каскад выглядел очень красиво.
Следующим выступает Марк Городницкий из Израиля. Он катается под Recuerdame (Il Volvo, Natakia Jimenez, Armando Avila).
К сожалению, волнение от выступления первым номером полностью уничтожило Александра. Он показал лишь одинарный аксель, который вообще не будет засчитан, так как одинарные у мужчин запрещены. Затем спортсмен показал лишь какад двойной лутц + тройной тулуп (с недокрутом на втором прыжке) и тройной флип (тоже недокручен). С надеждами попасть в произвольную программу придется попрощаться.
Открывает соревнования Александр Власенко из Венгрии. Он катается под Feeling Good (Michael Buble).
Первая группа участников выглядит так. Яркий мексиканец Донован Каррильо, к сожалению, снялся с турнира.