Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Аршавин назвал условие, при котором УЕФА рассмотрит заявку России на проведение... 14:14
В США пригрозили Саудовской Аравии «наказанием» за поддержку России 14:13
Bloomberg: Эстония предложит ЕС отдать Киеву часть платежей за российские... 14:09
Песков заявил, что у Шойгу много забот и у него нет времени на медийную... 14:03
Пострадавшая при пожаре актриса Воронкова вернулась на сцену 14:00
Тренер сборной России по хоккею Яшанькин: ребята не радовались серебру 14:00
«АвтоВАЗ» предупредил о появлении независимых от импортных деталей Lada 13:58
FT: трейдеры предупредили о возможном росте цен на нефть до более чем $200... 13:56
Певица Подольская ответила на включение в «черный список» Латвии 13:56
Красноярские и австрийские ученые разработали модель фермы по выращиванию грибов... 13:53
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Фигуристы сражаются за золото на чемпионате мира. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Мужчины показывают короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье. В отсутствие Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю основными претендентами на золотую медаль становятся японцы Шома Уно и Юма Кагияма. Российские фигуристы были отстранены от соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:16

Всего в короткой программе на этом ЧМ принимают участие 29 фигуристов, разделенные на пять разминок, — от самого низкого уровня к самому высокому. Состав следующих четырех групп:

close
100%
14:12

Кстати, предлагаем обратить внимание на бывших российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство, а также на спортсменов российского происхождения, которые сегодня будут выступать:

1) Владимир Литвинцев (Азербайджан);

2) Морис Квителашвили (Грузия);

3) Владимир Самойлов (Польша);

4) Николай Майоров (Швеция);

5) Илья Малинин (США).

Александр Власенко (Венгрия) и Никита Старостин (Германия) уже выступили.

14:10

Итоги выступления первой группы:

close
100%
14:09

Оценка Старостина за короткую программу — 73,79 балла. Это его персональный рекорд! Поздравляем.

close
100%
14:06

Никита собрался и очень уверенно исполнил следующие прыжки — каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип. После этого в парне будто зажегся свет, и он так растанцевался в своей дорожке шагов, что вызвал овации на трибунах. Как же пластичен этот фигурист! И он отлично владеет коньком — не зря судьи поставили четвертый уровень за дорожку шагов. Это было действительно классное выступление — с неизменной улыбкой на лице.

Правда, после проката Никита расплакался от счастья — столько эмоций вызвало выступление на чемпионате мира.

14:05

Ох, как больно! Никита приземлился на пятую точку после падения с тройного акселя — с большой высоты. Судьи отняли аж четыре балла за такую ошибку.

14:03

Следующим выступает Никита Старостин из Германии. Он катается под светлую и жизнеутверждающую по настроению композицию Latch (Disclosure feat. Sam Smith).

close
100%
13:55

Следующим выступает Бурак Демирбога из Турции. Он катается под ритмичную композицию в стиле диско No Man No Cry (Jimmy Sax).

close
100%
14:01

Оценка Демирбоги за короткую программу — 52,86 балла.

close
100%
13:59

Турецкий фигурист продолжил ошибаться дальше: исполнил каскад одинарный лутц + тройной тулуп и лишь двойной флип вместо тройного. Очень жаль, что теперь он не получит хороших оценок. Фигурист завел арену своими танцевальными движениями под бодрый саксофон — зрители охотно аплодировали в такт музыке.

13:54

Оценка Ньюберри за короткую программу — 74,92 балла. Это его лучший результат в сезоне, и пока что он становится лидером таблицы. Поздравляем!

close
100%
13:53

Грэм отлично исполнил каскад тройной риттбергер + тройной тулуп и сольный тройной лутц. Чистое выступление смотрится очень цельно и впечатляюще. А уж дорожка шагов под мощные звуки барабанов и электрогитар выглядела просто крышесносно.

13:58

Ох, как жаль! Бурак недокрутил тройной аксель, с трудом выехал с него, и судьи отняли 1,33 балла за эту ошибку.

13:51

Британец исполнил тройной аксель! Это первый элемент ультра-си у мужчин сегодня. Браво!

13:50

Следующим выступает Грэм Ньюберри из Великобритании. Он катается под пафосную композицию с ревом электрогитар Torture (Les Friction).

close
100%
13:48

Оценка Городницкого за короткую программу — 69,70 балла.

close
100%
13:47

Выступление Марка было очень эмоциональным, цельным, как единое произведение о несчастной любви. Браво!

13:46

Есть! Финальный прыжок — тройной лутц — Городницкий исполнил на отлично. Фигурист очень вдохновился удачными элементами и теперь с большим энтузиазмом зажигает в дорожке шагов, на большой скорости разрезая каток, падая на колени от эмоций и сжимая голову руками. Судьи оценили эту дорожку шагов на третий уровень.

13:45

Эх, жаль, Марк тоже слишком переволновался и показал лишь двойной аксель вместо тройного. Но зато следом он исполнил тройной флип + тройной тулуп — это первый чистый элемент, который мы увидели сегодня в соревнованиях мужчин. Каскад выглядел очень красиво.

13:44

Следующим выступает Марк Городницкий из Израиля. Он катается под Recuerdame (Il Volvo, Natakia Jimenez, Armando Avila).

close
100%
13:43

Оценка Власенко за короткую программу — 51,10 балла.

close
100%
13:37

К сожалению, волнение от выступления первым номером полностью уничтожило Александра. Он показал лишь одинарный аксель, который вообще не будет засчитан, так как одинарные у мужчин запрещены. Затем спортсмен показал лишь какад двойной лутц + тройной тулуп (с недокрутом на втором прыжке) и тройной флип (тоже недокручен). С надеждами попасть в произвольную программу придется попрощаться.

13:35

Открывает соревнования Александр Власенко из Венгрии. Он катается под Feeling Good (Michael Buble).

close
100%
13:30

Первая группа участников выглядит так. Яркий мексиканец Донован Каррильо, к сожалению, снялся с турнира.

close
100%
13:00

В Монпелье продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Во второй соревновательный день мужчины представят короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Месяц спецоперации России на Украине
Итоги и главные события первого месяца специальной военной операции России на Украине в спецпроекте «Газеты.Ru»
29-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий
Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 29-й день
Вето и воздержание. Как голосовали в ООН по Украине с начала спецоперации
Совбез ООН отверг резолюцию России с призывом прекратить огонь на Украине
В Кремле рассказали о роли Абрамовича в российско-украинских переговорах
Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России
«Норникель» и РУСАЛ зафиксировали цены на металлы для россиян на уровне февраля
FT: трейдеры предупредили о возможном росте цен на нефть до более чем $200 за баррель
Новости и материалы
В Ельцин Центре ответили на предложение закрыться и передать здание ветеранам
Аршавин назвал условие, при котором УЕФА рассмотрит заявку России на проведение ЧЕ-2032
В США пригрозили Саудовской Аравии «наказанием» за поддержку России
Bloomberg: Эстония предложит ЕС отдать Украине часть платежей за российские энергоносители
Песков заявил, что у Шойгу много забот и у него нет времени на медийную активность
Пострадавшая при пожаре актриса Воронкова вернулась на сцену
Тренер сборной России по хоккею Яшанькин: ребята не радовались серебру
«АвтоВАЗ» предупредил о появлении независимых от импортных деталей Lada
Певица Подольская ответила на включение в «черный список» Латвии
Красноярские и австрийские ученые разработали модель фермы по выращиванию грибов на Луне
«Тинькофф-банк» прокомментировал санкции Британии в отношении Олега Тинькова
В Росрыболовстве не рассматривают возможности введения госрегулирования цен на рыбу
Переход российского хавбека «Спартака» в Италию сорвался из-за ситуации на Украине
В Венгрии назвали безумием заявление Киева о претензиях Будапешта на Закарпатье
Ученые предположили, что название Мачу-Пикчу появилось по шибке
Болгария отзовет своего посла из России для консультаций
Песков отметил важность контактов военных России и США
В РФС объяснили, почему крымские клубы не принимают в российские лиги
Все новости
В какие страны бывшего СССР едут российские туристы
Туроператоры рассказали, какие страны бывшего СССР пользуются спросом у туристов из России
«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне»
Тренер сборной России по хоккею Яшанькин о поражении в финале Игр и переживаниях за фигуристок
«Мы предлагаем нарисовать тоннель в небе»: как летать на сверхзвуке
В МАИ разработали специальный дисплей для сверхзвуковых самолетов
Госпожа секретарь: Мадлен Олбрайт скончалась на 85-м году жизни
Причиной смерти экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт стало онкологическое заболевание
Вован, Лексус и британский министр. Власти королевства попросили YouTube удалить видео-пранк
Захарова назвала «уморой» попытки минобороны Британии скрыть интервью с российскими пранкерами
От телеспектакля до госпремии: история «Служебного романа», который возвращается в кино
Как снимали «Служебный роман» и что из него вырезали
Умерла первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Двенадцать под двенадцать. Как изменятся параметры льготной ипотеки
Путин поддержал увеличение ставки по льготной ипотеке до 12%
Могут ли Россию исключить из «Большой двадцатки»
В клубе «Валдай» заявили о невозможности исключения России из G20
«Поток клиентов вырос, а запасы кончаются». Что ждет стоматологию на фоне санкций
В Стоматологической ассоциации России заявили, что цены на услуги поднялись на 15-20%
В Белгородской области России разорвался украинский снаряд. Власти региона сообщили о раненых
Губернатор Белгородской области ввел режим ЧС в регионе из-за снаряда, прилетевшего со стороны Украины
«Зеленый четверг». Чего ждать от открытия торгов акциями на Мосбирже
Аналитики не исключили роста индекса Мосбиржи после возобновления торгов акциями
Bloomberg: Чубайс уволился и покинул Россию
Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть