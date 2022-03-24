Фигуристы сражаются за золото на чемпионате мира. LIVE

14:06

Никита собрался и очень уверенно исполнил следующие прыжки — каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип. После этого в парне будто зажегся свет, и он так растанцевался в своей дорожке шагов, что вызвал овации на трибунах. Как же пластичен этот фигурист! И он отлично владеет коньком — не зря судьи поставили четвертый уровень за дорожку шагов. Это было действительно классное выступление — с неизменной улыбкой на лице.

Правда, после проката Никита расплакался от счастья — столько эмоций вызвало выступление на чемпионате мира.