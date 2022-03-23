Забрать золото Щербаковой: фигуристки сражаются на чемпионате мира. LIVE

Открывает выступления этой группы Линдси ван Зундерт из Нидерландов. Она катается под вкрадчивый вокал медленной композиции 11 Past The Hour (Imelda May).
Результаты выступлений первой группы участниц. Лидирует бывшая россиянка Анастасия Губанова.
Хотя бы финальный двойной аксель девушке удался. Вообще вращаться и скользить у нее получается отменно — Сааринен отлично передает умиротворенную атмосферу нежной композиции своими мягкими и элегантными движениями.
Йенни, видимо, сильно расстроилась после предыдущей неудачи и неожиданно упала с тройного сальхова. Не пошло выступление.
Следующей выступает Йенни Сааринен из Финляндии. Она катается под очень нежную композицию Clair de lune (Claude Debussy).
Маккей весьма обаятельно размахивает руками, отплясывая в образе веселой девушки в платье с блестками, очевидно, посетившей какую-то вечеринку. Программа получилась очень задорной и красивой. Британка показала дорожку шагов на третий уровень из четырех и вращения четвертого уровня.
Как обидно! Сааринен почти доделала каскад тройной тулуп + тройной тулуп, но немного недокрутила второй прыжок и присела на колено, за что потеряла больше балла.
Наташа начала с не очень дорого, но необычного каскада — тройной риттбергер + двойной тулуп, — а затем показала чистый тройной сальхов и двойной аксель. Прыжки у британки невысокие, но она умудряется докручивать их и не падать. Молодец!
Следующей выступает Наташа Маккей из Великобритании. Она катается под заводную композицию Sealion (Feist).
Оценка Губановой за короткую программу — 62,59 балла. Это промежуточное первое место.
Грузинская фигуристка показала отличные вращения и изысканную дорожку шагов, выражая страдания своей лирической героини. После проката Губанова чуть не плачет — очень досадно, что она упала на первом прыжке, который обычно не представляет никакой сложности.
Браво! Губанова отлично справилась с двойным акселем, а затем исполнила сложный каскад тройной лутц + тройной тулуп — да еще и во второй половине программы, за что получит +10% к базовой стоимости. Молодец, собралась.
Ох, какая неудача! Анастасия упала с первого же прыжка — тройного флипа — и не сделала запланированный каскад с тройным тулупом. Теперь каскад придется делать позже.
Следующей выступает Анастасия Губанова — бывшая россиянка, которая представляет теперь Грузию. Она катается под французскую композицию Une vie d'amour (Mireille Mathieu).
Финальное движение Серна — когда она изобразила, что выхватывает меч из ножен, — вызвало восторженный рев публики. Действительно классная фишка.
Ох, какое обидное падение с тройного флипа! До этого выступления Леа проходило просто отлично для нее — с огоньком, дерзкой хореографией и четкими жестами в ритм.
Серна уверенно исполнила двойной аксель, что вызвало громогласные аплодисменты, — турнир проходит на ее родине, так что француженку здесь приветствуют особенно тепло.
Следом девушка порадовала сложным каскадом тройной лутц + тройной тулуп — правда, второй прыжок недокрутила, так что выезд пришлось спасать, но не упала.
Следующей выступает Леа Серна из Франции. Она катается под боевую музыку из фильма «Убить Билла» с классными ритмами барабанов.
Крепкая шведка порадовала современной хореографией под четкий бит и даже показала несколько каратистких выпадов ногами, изображая борьбу с врагами. Вообще было похоже, что Тальегард — это элегантный агент 007. Жаль, что прыжковый набор пока не позволяет ей бороться с топами — все-таки сложность надо подтягивать.
Тальегард уверенно исполнила каскад тройной флип + двойной тулуп и сольный тройной тулуп, но внезапно допустила ошибку на самом легком прыжке — ее сильно закрутило на месте после двойного акселя, и девушка с трудом удержала равновесие.
Открывает выступления шведка Жозефин Тальегард! Она катается под пафосную и немного угрожающую композицию Ready Or Not (Mischa «Book» Chillak feat. Esthero) и Ready Or Not Here I Come (District 78 Feat. Cheesa).
С особым вниманием будем сегодня следить за бывшими россиянками, которые сменили спортивное гражданство. Это Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Рябова (Азербайджан) и Екатерина Куракова (Польша).
Сегодня мы увидим выступления 33 фигуристок, разделенных на шесть групп. В первых трех — по пять спортсменок, а затем — по шесть.