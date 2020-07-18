Гран-при Венгрии: Квят борется за очки. LIVE

Вроде Хэмилтон первые капли дождя увидел на трассе, но пилоты продолжают не выдерживать и переходить на хард. Это же сделали Албон и Грожан, причем швейцарца обошел Квят.
Пит-стопы Окона и Райкконена вывели Квята на 14-ю позицию.
Так, тут люди поехали в боксы. Сайнс прошел Грожана на трассе. Но он девятый, а «Хаас» — десятый.
Перес и Риккардо по очереди прошли Грожана. Теперь его атакует Сайнс и грозится выбить из очковой зоны.
Проходит-таки Леклер Норриса, выбираясь на 13-ю позицию.
Феттель на свежем харде устанавливает лучшее время на круге — 1:20,768.
Феттель вернулся на трассу впереди Окона, Норриса и Леклера. А до своего пит-стопа Шарль был впереди Себастьяна. Застрял за Норрисом и никак не может обогнать.
1:21,198 — еще лучший круг от Хэма.
Феттель нырнул в боксы. На хард перешел.
1:21,265 — новый лучший круг у уверенно лидирующего Хэмилтона.
Албон проходит Грожана и становится шестым.
Очень жестко и активно Леклер атакует Норриса. Даже по внешней пытался пройти сейчас.
Леклер активно прессингует Норриса в битве за 14-ю позицию, но пока не может пройти даже с открытым крылом. Очень не хватает мощности мотору «Феррари».
Стролл сообщил о какой-то имеющейся у него проблеме. И действительно, Боттас канадца уже почти догнал. Чуть-чуть больше секунды отрыв.
Теперь дождь обещают через восемь минут, но обещанные 12 уже прошли.
Квят тем временем Расселла прошел. Уже 16-й.
В боксах побывал Леклер. Как и Квят, надел хард и выехал 15-м позади Норриса. В любой момент может пойти дождь, но если не пойдет, то Леклер с Квятом уже не будут останавливаться.
У Леклера не работает софт. Он с трудом всех сдерживает. Почти прошел его Перес, но на влажном участке трассы монегаск смог перекрестить траекторию и отыграть позицию. Собственно, заехавшие ранее тоже были на софте. Поставить медиум было верным решением. Квят, кстати, хард надел. Он 17-й сейчас. Перед Расселлом и Латифи.
Волна пит-стопов. Квят, Джовинацци и Расселл в боксах.
Феттель проходит Леклера!
1:21,363 — лучший круг у Хэмилтона снова.
Албон проходит Леклера с открытым крылом!
В борьбе за 13-ю позицию Райкконен поджимает Квята. Он в зоне DRS.
Стролл прошел Магнуссена, выйдя на третье место. И тут же датчанина прошел еще и Боттас.
Хэмилтон ставит лучший круг, а ГАСЛИ СХОДИТ! На пит-стопе задымил мотор.
Албон, атакуя Леклера, допускает ошибку, и этим едва не пользуется Феттель.
Тем временем Албон теперь атакует вторую «Феррари». Леклер пока держится, но с трудом.
Квят отстал на пять секунд от Сайнса, но и сам везет Гасли 4,5.
Феттель допустил ошибку, и его прошел Албон! Таец теперь восьмой.
Боттас прошел сначала Леклера, а затем и Грожана. Финну передали перед вторым обгоном, что до дождя 12 минут! Надо использовать медиум по максимуму.
Контакт у Сайнса и Латифи был на выезде с пит-лейна. Канадца очень неудачно выпустили. Он пострадал проколом, был еще и разворот на трассе, потеря времени, еще пит-стоп. А теперь и пять секунд штрафа!
Боттас вовсю атакует Леклера в борьбе за шестую позицию.
1:23,104 — лучший круг у Стролла.
Что нам дала неразбериха стартового отрезка гонки? Квят все же может побороться за очки сегодня. А если бы команда сразу послушала россиянина, он сейчас был бы там же, где Магнуссен и Грожан! То есть в середине очковой зоны!
Феттель по радио передал инженеру, что у Боттаса был фальстарт! В «Феррари» сказали, что проверят информацию и, если что, передадут в дирекцию гонки.
Лучший круг гонки установил Макс Ферстаппен.
В боксах побывали уже все. Давайте разберемся с изрядно перемешавшимся порядком мест: 1.Хэмилтон, 2.Ферстаппен, 3.Магнуссен, 4.Стролл, 5.Грожан, 6.Леклер, 7.Боттас, 8.Феттель, 9.Албон, 10.Перес, 11.Риккардо, 12.Сайнс, 13.Квят, 14.Гасли, 15.Райкконен, 16.Окон, 17.Расселл, 18.Норрис, 19.Джовинацци, 20.Латифи.
Был контакт у Латифи и Сайнса. В итоге это привело к проколу у канадца, который сейчас медленно добрался до боксов. Инцидент будет рассмотрен.
Все-таки волна пит-стопов подняла Квята на 13-е место! Причем он прямо перед своим партнером по «Альфа Таури» Пьером Гасли. Оба на софте.
Естественно, Квят несколько позиций отыграл, но поднялся только на 17-е место. Интересно, что «Хаасы» стартовали из боксов, переобувшись на медиумы. Благодаря этому Магнуссен сейчас третий, а Грожан — восьмой. И ведь Квят просил сделать тот же самое, но команда сразу его не послушала!
В боксах сам Льюис Хэмилтон. Переобулся Леклер, заежает Феттель и много кто еще. Только Ферстаппен и Риккардо не заехали пока. Они и лидируют в данный момент.
Льюис Хэмилтон установил лучший круг.
Ожидается волна пит-стопов. Первым заехал Квят! Естественно, он откатился в хвост пелотона, зато надел другие шины. Посмотрим, что это даст.
Проваливают старт Валттери Боттас и Серхио Перес! Хэмилтон уезжает лидером, но втором месте едет Стролл, третьим — классно стартовавший Ферстаппен! За ним Феттель и Леклер. Прекрасный старт от Квята — он 12-й уже!
СТАРТ!
Итак, уехали все на формировочный круг перед стартом. Ферстаппен поехал со своей позиции.
Что до Даниила Квята, то у его «Альфа Таури» весь уикенд проблемы. Нет темпа, не попадают в настройки. Россиянин даже не вышел во второй сегмент! А вот его партнер по «АТ» Пьер Гасли вышел даже в третий сегмент, правда, в нем не стартовал, а потому стартует десятым. Посмотрим, что получится, но Квяту очень тяжело будет рассчитывать на очки сегодня.
Давайте поговорим о квалификации и раскладах на гонку. Во-первых, кто ожидал борьбы за победу между «Мерседесом» и «Ред Булл», ошибся. Дело не в инциденте с Ферстаппеном. Просто «Мерседес» сейчас на голову сильнее всех, и в квалификации Хэмилтон с Боттасом просто уничтожили соперников. Чемпион мира выиграл совсем чуть-чуть, но лидирующий в чемпионате финн уже обещал «драг-рейсинг» на первой прямой после старта. Будет интересно. А вот у «Ред Булл» очень большие проблемы. В команде уже даже ищут фундаментальную проблему с болидом! В квалификации Ферстаппен уступил и «Рейсинг Пойнтам», и даже «Феррари», ну а Албон вообще не попал в третий сегмент!
Вот полный стартовый порядок: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Валттери Боттас («Мерседес») 3. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 5. Себастьян Феттель («Феррари») 6. Шарль Леклер («Феррари») 7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 8. Ландо Норрис («Макларен») 9. Карлос Сайнс («Макларен») 10. Пьер Гасли («Альфа Таури») 11. Даниэль Риккардо («Рено») 12. Джордж Расселл («Уильямс») 13. Алекс Албон («Ред Булл») 14. Эстебан Окон («Рено») 15. Николя Латифи («Уильямс») 16. Кевин Магнуссен («Хаас») 17. Даниил Квят («Альфа Таури») 18. Ромен Грожан («Хаас») 19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 20. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
Прежде чем говорить о стартовом порядке, сначала новость с пометкой «молния»: Макс Ферстаппен разбил свой болид на формировочном круге! В Австрии за 40 минут до гонки ливанул сильный дождь. Сейчас он уже вроде бы закончился. Голландец ехал с зелеными ободками промежуточных шин, заблокировал в одном из поворотов левое переднее колесо и влетел в отбойник. Стартовать Макс будет не с пит-лейна — машину вроде бы починили прямо на стартовой решетке, но как она себя поведет в гонке, непонятно.
Старт запланирован на 16.10 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки в рамках этапа Гран-при Венгрии.