«Срочно нужна кровь»: хоккеист серьезно пострадал в ДТП

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», нападающий «Кузнецких Медведей» Михаил Фростов находится в тяжелом состоянии в больнице. 19-летний хоккеист попал в ДТП и получил серьезные травмы. Эту информацию подтвердил главный тренер команды, выступающей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), Александр Китов. По его словам, Фростов экстренно госпитализирован, однако какие именно травмы получил спортсмен, специалист не уточнил.

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«Фростов действительно был госпитализирован и сейчас находится в больнице, ему требуется помощь. На этом пока давайте ограничимся», — приводит РИА «Новости» слова наставника «Кузнецких Медведей».

Инцидент произошел утром 22 марта в Орджоникидзевском районе Новокузнецка на улице Зорге. Первые сообщения о происшествии появились в группе «ДТП Новокузнецка» во ВКонтакте. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на данный момент неизвестны, их предстоит выяснить сотрудникам кузбасской Госавтоинспекции. Однако свидетели произошедшего утверждают, что водитель не справился с управлением, и автомобиль на высокой скорости сошел с трассы, перевернулся и упал с моста в реку.

Также жители этого района Новокузнецка подчеркивают, что ДТП в этом месте нередки.

«Не первый раз туда улетает авто, торопиться не надо. Там до этого поворот крутой, мчался, видимо, и спикировал. Вроде в том году подобный случай был на этом месте», — сообщают подписчики.

Отмечается, что в салоне иномарки находились два человека. При этом неизвестно, был ли за рулем машины Фростов или же он оказался пассажиром. О состоянии здоровья второго пострадавшего также не сообщается. Родственники и близкие хоккеиста отказываются общаться с представителями СМИ. Впрочем, все та же группа «ДТП Новокузнецка» утверждает, что брат хоккеиста через админов паблика обратился к подписчикам с просьбой по возможности предоставить кровь для переливания Фростову в больнице.

Проблема заключается в том, что у молодого спортсмена группа крови весьма редкая — четвертая с отрицательным резус-фактором.

С данным сообщением с пометкой «срочно» выступила и пресс-служба «Кузнецких Медведей».

«Уважаемые болельщики! Срочно требуется кровь АВ (-) 4 группы (отрицательный резус) для игрока нашей команды Михаила Фростова! Сдать кровь можно завтра в 1-й Горбольнице по адресу Бардина, 30 (хирургический корпус, центральный вход, зал рапортов направо). Либо ежедневно с 8:00 до 11:00 на станции переливания крови по адресу Кутузова, 19. Просьба обязательно указывать, что кровь для Фростова Михаила Михайловича»,

— говорится в заявлении, опубликованном в Instagram клуба.

19-летний Михаил Фростов является воспитанником академии главного клуба Новокузнецка — «Металлурга», он поступил туда в 2010 году. За семилетний период нападающий прошел все возрастные категории «кузни», после чего был заявлен за молодежную команду клуба. В текущем сезоне Фростов провел 56 матчей в Молодежной хоккейной лиге, забросив две шайбы и сделав восемь результативных передач. Его показатель полезности составил «-21». По итогам регулярного чемпионата «Кузнецкие Медведи» не смогли пробиться в плей-офф, заняв предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции при 32 набранных очках. Всего же Фростов в составе «медведей» провел 118 матчей во всех турнирах за два года, набрав 22 балла (7 голов + 14 передач).