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«Нечестно»: Трусова с трудом обошла Загитову и удивилась оценкам

Едва обошла Загитову: Трусова разочарована своими оценками на Japan Open

Александра Трусова выразила недовольство оценками судей на турнире Japan Open, где она исполнила четыре четверных прыжка, но лишь на шесть баллов опередила Алину Загитову, которая пока не владеет квадами. Причем, если бы на этих соревнованиях фигуристы исполняли обе программы, а не только произвольную, то олимпийская чемпионка вполне могла бы обогнать Трусову по баллам. «Газета.Ru» объясняет, почему Загитова без единого четверного способна одолеть Трусову даже в ее лучшей форме.

Недавний командный турнир Japan Open показал: Александра Трусова, которая владеет четверными прыжками и даже исполняет их в каскаде с тройными, вовсе не обязательно будет главной фавориткой сезона.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова без единого квада и лишь с одним весьма дорогостоящим элементом — каскадом тройной лутц + тройной риттбергер — совсем немного уступила Русской ракете по баллам в произвольной программе (160,53 против 154,41).

Прыжковый контент Трусовой: четверной сальхов, четверной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной лутц.

Базовая стоимость всей программы вместе с дорожкой шагов и вращениями — 87,72.

Прыжковый контент Загитовой: тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, тройной флип.

Базовая стоимость программы — 63,35.

Таким образом, техническое преимущество Трусовой над Загитовой по базе составляло целых 24,37 балла! Куда же все растерялось?

Во-первых, олимпийская чемпионка получила больше бонусов за хорошее исполнение элементов (высоту, красивый заход, сложный выезд), которые добавляются к их базовой стоимости.

Почти все дополнительные плюсы по шкале GOE (Grade of execution — уровень исполнения) у нее перевалили за один балл…

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… в то время как Трусовой удалось добиться этого только с тремя прыжками. Кроме того, в двух случаях у нее даже отняли 0,41 и 0,59 балла от базовой стоимости — за недокрут на каскаде лутц + риттбергер и неуверенный выезд с первого прыжка в каскаде четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

В итоге Загитова получила дополнительно 16,43 балла по шкале GOE, а Трусова — 10,79, и вот уже шесть баллов отыграны.

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Следующий аспект, в котором действующая чемпионка мира заметно превзошла недавнюю юниорку, — это компоненты.

Субъективная вторая оценка, в рамках которой судьи дают баллы за красивое скольжение, оригинальные переходы между прыжками, темп исполнения, музыкальность и подачу образа, всегда оказывается выше у более титулованных спортсменок — здесь играет роль человеческий фактор.

Но в случае Загитовой и Трусовой эта разница становится еще более весомой из-за вполне объективного превосходства олимпийской чемпионки в плане хореографии и выразительности.

В произвольной программе в образе Клеопатры у Алины практически к каждому прыжку есть сложный заход и выезд, и все элементы сопровождаются хореографией в восточном стиле (особенно хорошо вписываются характерные движения руками), что позволяет создать цельный образ египетской царицы.

Кроме того, в выступлении постоянно поддерживается высокий темп — это обеспечивает целостность программы.

«У нас один элемент выходит из другого, промежутки между ними по пять секунд максимум», — говорил хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз.

Ну, а финальная дорожка шагов под ритмичный инструментал со всеми движениями точно в музыкальный акцент — это просто не иссякающий источник компонентов. Неудивительно, что Загитова получила космические 74,33 балла по второй оценке.

Что касается Трусовой, то судьи оценили ее компоненты на 63,02 — на 11,31 балла меньше Загитовой.

Александра в целом всегда ориентировалась больше на сложные прыжки, чем на хореографию, артистичность и пластику, а уж когда ей в произвольную поставили сразу четыре квада, то спортсменке стало очень сложно думать о чем-то другом.

Даже образ Дейнерис Таргариен из «Игры престолов», который девушка воплощает в произвольной программе, не поражает с точки зрения презентации — не хватает энергичной хореографии, горячих эмоций, воинственности и страсти, хотя, казалось бы, тут есть большой простор для фантазии.

Да, Трусова периодически делает взмахи руками, словно собирается взлетать, а в начале номера выпускает на волю маленьких дракончиков. Но этим, пожалуй, выразительная часть программы и ограничивается. Об этой ахиллесовой пяте Русской ракеты говорил и Глейхенгауз.

«Конечно, в силу возраста Трусовой пока не хватает контакта с судьями, зрителями. Но, как мы видим, это просто приходит с опытом.

Я думаю, даже в течение этого сезона она прибавит в этом, — говорил специалист в эфире Первого канала. — Большая заслуга Саши в том, что она слушает, учится и продолжает развиваться».

Тем не менее пока что из-за отставания в оценке GOE и по компонентам огромное преимущество Трусовой в технической базе нивелировалось, и общий разрыв между ней и Загитовой на Japan Open составил всего 6,14 балла.

Если бы на японском турнире фигуристы исполняли не только произвольную, но и короткую программу, то олимпийская чемпионка и вовсе могла бы победить.

Дело в том, что в короткой женщинам запрещено исполнять четверные, так что Трусова остается без своего главного оружия и вынуждена довольствоваться «обыкновенными» прыжками.

По этой причине на своем предыдущем турнире — Мемориале Ондрея Непелы — Александра получила за короткое выступление 74,91, а не что-нибудь около 100 баллов, как бывает у мужчин, которым разрешено делать квады в короткой.

Это, конечно, все равно отличный результат, но вот Загитова благодаря отличным GOE и высоким компонентам легко может набрать в короткой за 80 очков. Например, на чемпионате мира — 2019 ее оценка равнялась 82,08.

Если предположить, что на Japan Open Трусова и Загитова получили бы такие же баллы за короткую программу, как на своих последних турнирах, то олимпийская чемпионка заняла бы первое место с небольшим разрывом — 236,49 против 235,44.

И это при четырех квадах «Русской ракеты»! А уж если она допустит грубую ошибку, что вполне возможно при исполнении таких сложных элементов, в то время как Загитова прокатает безошибочно, то победитель этого противостояния будет очевиден.

Трусовой такая тенденция, кажется, не очень понравилась. Девушка в шутливой форме выразила недовольство своими оценками на Japan Open в разговоре с партнером по сборной Европы Денисом Васильевым.

«Чуть-чуть опять не хватило до 100 (по технике Александра получила 97,51 балла. — «Газета.Ru»). Но там (на Мемориале Непелы) я с тремя (квадами) катала, сейчас с четырьмя, а получила то же самое. Нечестно», — сказала девушка во время оглашения баллов в зоне kiss and cry.

Стоит отметить, что на Мемориале Непелы Трусовой поставили за произвольную программу даже больше, чем в Японии, — 163,78 против 160,53. Это действительно выглядит несколько странно.

Впрочем, в интервью после всех выступлений Русская ракета уже не стала жаловаться на баллы.

«Я очень рада, что восстановила четверной сальхов после долгого перерыва и смогла исполнить его на соревнованиях. На тренировке у меня показать его не получилось.

Довольна, что смогла помочь команде. Передо мной стояла задача сделать все свое, а потом смотреть, что поставят судьи. Ну, я очень рада, — заявила фигуристка со смехом. — Я новичок во взрослом фигурном катании, так что мне надо просто катать чисто и прогрессировать, а какие будут места, потом посмотрим».