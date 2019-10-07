«Нечестно»: Трусова с трудом обошла Загитову и удивилась оценкам

Недавний командный турнир Japan Open показал: Александра Трусова, которая владеет четверными прыжками и даже исполняет их в каскаде с тройными, вовсе не обязательно будет главной фавориткой сезона.

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова без единого квада и лишь с одним весьма дорогостоящим элементом — каскадом тройной лутц + тройной риттбергер — совсем немного уступила Русской ракете по баллам в произвольной программе (160,53 против 154,41).

Прыжковый контент Трусовой: четверной сальхов, четверной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной лутц.

Базовая стоимость всей программы вместе с дорожкой шагов и вращениями — 87,72.

Прыжковый контент Загитовой: тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, тройной флип.

Базовая стоимость программы — 63,35.

Таким образом, техническое преимущество Трусовой над Загитовой по базе составляло целых 24,37 балла! Куда же все растерялось?

Во-первых, олимпийская чемпионка получила больше бонусов за хорошее исполнение элементов (высоту, красивый заход, сложный выезд), которые добавляются к их базовой стоимости.

Почти все дополнительные плюсы по шкале GOE (Grade of execution — уровень исполнения) у нее перевалили за один балл…

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… в то время как Трусовой удалось добиться этого только с тремя прыжками. Кроме того, в двух случаях у нее даже отняли 0,41 и 0,59 балла от базовой стоимости — за недокрут на каскаде лутц + риттбергер и неуверенный выезд с первого прыжка в каскаде четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

В итоге Загитова получила дополнительно 16,43 балла по шкале GOE, а Трусова — 10,79, и вот уже шесть баллов отыграны.

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Следующий аспект, в котором действующая чемпионка мира заметно превзошла недавнюю юниорку, — это компоненты.

Субъективная вторая оценка, в рамках которой судьи дают баллы за красивое скольжение, оригинальные переходы между прыжками, темп исполнения, музыкальность и подачу образа, всегда оказывается выше у более титулованных спортсменок — здесь играет роль человеческий фактор.

Но в случае Загитовой и Трусовой эта разница становится еще более весомой из-за вполне объективного превосходства олимпийской чемпионки в плане хореографии и выразительности.

В произвольной программе в образе Клеопатры у Алины практически к каждому прыжку есть сложный заход и выезд, и все элементы сопровождаются хореографией в восточном стиле (особенно хорошо вписываются характерные движения руками), что позволяет создать цельный образ египетской царицы.

Кроме того, в выступлении постоянно поддерживается высокий темп — это обеспечивает целостность программы.

«У нас один элемент выходит из другого, промежутки между ними по пять секунд максимум», — говорил хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз.

Ну, а финальная дорожка шагов под ритмичный инструментал со всеми движениями точно в музыкальный акцент — это просто не иссякающий источник компонентов. Неудивительно, что Загитова получила космические 74,33 балла по второй оценке.

Что касается Трусовой, то судьи оценили ее компоненты на 63,02 — на 11,31 балла меньше Загитовой.

Александра в целом всегда ориентировалась больше на сложные прыжки, чем на хореографию, артистичность и пластику, а уж когда ей в произвольную поставили сразу четыре квада, то спортсменке стало очень сложно думать о чем-то другом.

Даже образ Дейнерис Таргариен из «Игры престолов», который девушка воплощает в произвольной программе, не поражает с точки зрения презентации — не хватает энергичной хореографии, горячих эмоций, воинственности и страсти, хотя, казалось бы, тут есть большой простор для фантазии.

Да, Трусова периодически делает взмахи руками, словно собирается взлетать, а в начале номера выпускает на волю маленьких дракончиков. Но этим, пожалуй, выразительная часть программы и ограничивается. Об этой ахиллесовой пяте Русской ракеты говорил и Глейхенгауз.

«Конечно, в силу возраста Трусовой пока не хватает контакта с судьями, зрителями. Но, как мы видим, это просто приходит с опытом.

Я думаю, даже в течение этого сезона она прибавит в этом, — говорил специалист в эфире Первого канала. — Большая заслуга Саши в том, что она слушает, учится и продолжает развиваться».

Тем не менее пока что из-за отставания в оценке GOE и по компонентам огромное преимущество Трусовой в технической базе нивелировалось, и общий разрыв между ней и Загитовой на Japan Open составил всего 6,14 балла.

Если бы на японском турнире фигуристы исполняли не только произвольную, но и короткую программу, то олимпийская чемпионка и вовсе могла бы победить.

Дело в том, что в короткой женщинам запрещено исполнять четверные, так что Трусова остается без своего главного оружия и вынуждена довольствоваться «обыкновенными» прыжками.

По этой причине на своем предыдущем турнире — Мемориале Ондрея Непелы — Александра получила за короткое выступление 74,91, а не что-нибудь около 100 баллов, как бывает у мужчин, которым разрешено делать квады в короткой.

Это, конечно, все равно отличный результат, но вот Загитова благодаря отличным GOE и высоким компонентам легко может набрать в короткой за 80 очков. Например, на чемпионате мира — 2019 ее оценка равнялась 82,08.

Если предположить, что на Japan Open Трусова и Загитова получили бы такие же баллы за короткую программу, как на своих последних турнирах, то олимпийская чемпионка заняла бы первое место с небольшим разрывом — 236,49 против 235,44.

И это при четырех квадах «Русской ракеты»! А уж если она допустит грубую ошибку, что вполне возможно при исполнении таких сложных элементов, в то время как Загитова прокатает безошибочно, то победитель этого противостояния будет очевиден.

Трусовой такая тенденция, кажется, не очень понравилась. Девушка в шутливой форме выразила недовольство своими оценками на Japan Open в разговоре с партнером по сборной Европы Денисом Васильевым.

«Чуть-чуть опять не хватило до 100 (по технике Александра получила 97,51 балла. — «Газета.Ru»). Но там (на Мемориале Непелы) я с тремя (квадами) катала, сейчас с четырьмя, а получила то же самое. Нечестно», — сказала девушка во время оглашения баллов в зоне kiss and cry.

Стоит отметить, что на Мемориале Непелы Трусовой поставили за произвольную программу даже больше, чем в Японии, — 163,78 против 160,53. Это действительно выглядит несколько странно.

Впрочем, в интервью после всех выступлений Русская ракета уже не стала жаловаться на баллы.

«Я очень рада, что восстановила четверной сальхов после долгого перерыва и смогла исполнить его на соревнованиях. На тренировке у меня показать его не получилось.

Довольна, что смогла помочь команде. Передо мной стояла задача сделать все свое, а потом смотреть, что поставят судьи. Ну, я очень рада, — заявила фигуристка со смехом. — Я новичок во взрослом фигурном катании, так что мне надо просто катать чисто и прогрессировать, а какие будут места, потом посмотрим».