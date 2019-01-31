Битва за финал: Россия сражается с Финляндией. LIVE

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Сбивает финна российский игрок после его перерыва к ворота. Но без нарушения правил обходится.
В последние минуты полторы в основном атакуют россияне, но не дает финская команда близко подойти к своим воротам.
Высокий прессинг организовали россияне и дали финнам организовать хорошую атаку. Им пришлось отбрасываться.
У сборной России не получается первая атака. Мы подарили мяч финнам.
Матч начался! Болеем за наших!
Команды на льду. Звучат гимны России и Финляндии.
Через десять минут начнем, дорогие друзья!
Помимо победы на финнами, российская команда смогла разгромить на групповом этапе Казахстан — 22:1, а также проиграла шведам 4:6.
Начало нашего матча сдвигается на 30 минут из-за логистических проблем.
Напомним, что на групповом этапе турнира россияне обыграли финнов со счетом 3:2.
Начало матча запланировано на 18:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители бенди. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором встречаются команды России и Финляндии.