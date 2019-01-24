Возвращение Ковтуна: мужчины бьются за золото в Минске. LIVE

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Очень простая программа, в которой ирландец еще и справился далеко не со всеми элементами...
Ирландец Конор Стэйклум начинает выступление.
Вышли на разминку участники третьей группы.
Вот результаты лидеров после двух разминок, а у нас пауза на заливку льда.
Шмуратко зарабатывает 67,26 и становится третьим.
Очень приличный прокат от украинца. Не получился тройной аксель, но в остальном все сделал здорово. По сути, не хватает спортсмену только четверных прыжков, но их он еще может успеть наработать.
Иван Шмуратко из Украины завершит вторую разминку.
55,86 — это шестой результат на данный момент.
Как и у всех остальных, кто делал, не получился у него тройной аксель. Ну и вообще, попытался очень сложную программу показать швейцарец, однако с прокатом не справился.
Чемпион Швейцарии Лукас Бритчги на льду.
Оддвалл Бё зарабатывает за короткую программу 66,03 и становится третьим на данный момент.
Доволен своим прокатом 21-летний норвежец. По технике он третий после Селевко и Белоградского, но уступает им чуть-чуть — пару баллов. Вопрос, что будет за компоненты?
Сондре Оддволл Бё из Норвегии на льду.
Белоградский получает 67,40. Это второй результат, чем спортсмен несколько расстроен. Но уступил он Селевко в компонентах. Они ровесники, однако более по-взрослому катается эстонец все же.
Очень доволен Белоградский. Зажигательное выступление от юного чеха, который выполнил всю свою программу.
17-летний чех Матьяш Белоградский на льду.
46,56 — ожидаемо очень низкий результат. Последнее место.
Ужасный прокат. Ничего не получилось у Борового... Это может быть вообще худший прокат дня...
Выступающий за Венгрию Александр Боровой на льду «Минск-Арены».
На льду уже спортсмены второй разминки. Вот чьи короткие прокаты мы скоро увидим.
Вот результаты после первой разминки.
61,07 — закономерно на втором месте завершает первую разминку Льютон Брэйн. Доволен.
Простенькая программа от фигуриста из Монако, но выполнена четко и уверенно. Вряд ли будет высоко по итогу, но для себя откатал неплохо.
Дэвид Льютон Брэйн, представляющий княжество Монако, на льду.
69,94! Блестяще! Очень сильный результат для спортсмена из первой разминки!
Очень интересная и яркая программа, причем все элементы получают от арбитров плюсы. Да и ошибок не было явных. Будет новый лидер, однозначно.
17-летний эстонец Александр Селевко на льду.
53,94 — на третьем месте оказывается чемпион Испании (Хавьер Фернандес не выступал).
Не самый удачный каскад тройной тулуп — двойной лутц (хотел в три оборота прыгнуть второй прыжок), а затем падение с тройного флипа.
На льду испанский фигурист Эктор Алонсо Серрано.
Очень недоволен Зенко, но с результатом 56,38 он, по крайней мере, выходит на первую строчку. Но пять баллов потеряны на флипе — очень много.
Зажатым выглядел белорусский спортсмен, и в результате прокат получился не самым ярким и не самым удачным с технической точки зрения.
На льду хозяин соревнований Яков Зенко из Белоруссии, двукратный чемпион страны.
55,40 получает Галай за короткую программу. Естественно, он лидер — больше пока никто не выступал.
Ну что ж, весьма неплохой прокат, хотя начал с не самого лучшего тройного акселя на минус. Но сделал в целом всю программу достаточно неплохо.
Итак, окончена разминка, и Роман Галай начинает короткую программу чемпионата Европы у мужчин.
Началась разминка первой группы. Откроет соревнования финский фигурист Роман Галай, уроженец Санкт-Петербурга, выигравший в этом году чемпионат Финляндии в 20 лет.
Вот расписание двух последних разминок:
Шестая разминка 26. Михал Бржезина (Чехия) 27. Кевин Аймо (Франция) 28. Даниэль Грассль (Италия) 29. Даниэль Самохин (Израиль) 30. Александр Майоров (Швеция) 31. Маттео Риццо (Италия)
Седьмая разминка
32. Александр Самарин (Россия) 33. Алексей Быченко (Израиль) 34. Морис Квителашвили (Грузия) 35. Михаил Коляда (Россия) 36. Денис Васильев (Латвия) 37. Хавьер Фернандес (Испания)
В соревнованиях участвуют 37 спортсменов, трое из них представляют Россию. В четвертой разминке под 20-м номером выступит чемпион страны Максим Ковтун. Александр Самарин и Михаил Коляда попали в разминку сильнейших.
Начало соревнований запланировано на 12:00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на трансляции короткой программ у мужчин на чемпионате Европы в Минске.