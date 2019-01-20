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«Дайте мне Мейвезера»: Пакьяо защитил пояс и вызвал Флойда

Пакьяо вызвал Мейвезера на бой-реванш

Прославленный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо защитил титул по версии WBA Regular в полусреднем весе, решением судей победив экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера. После поединка Пакьяо обратился к своему давнему сопернику Флойду Мейвезеру, подтвердив желание провести реванш.

В Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо и американца Эдриена Бронера. Бой за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Regular в полусреднем весе, принадлежащий филиппинцу, завершился уверенной победой «Пак Мэна» единогласным решением судей — 117:111, 116:112 и 116:112.

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Необходимо понимать, что Пакьяо и Бронер – соперники совершенно разного калибра. Их разница в возрасте составляет 11 лет, однако «Пак Мэн» со своим наследием всегда будет считаться фаворитом, что и доказал в поединке с Бронером.

Со стартового гонга Пакьяо, которому недавно исполнилось 40 лет, понесся в атаку. Иного стиля для себя Мэнни не принимает, а если начинает подстраиваться под соперника, то у него возникают проблемы. По настрою и действиям филиппинца было видно, что он вышел на ринг с четким планом, когда как у Бронера он был очень условным.

Достаточно очевидным стало и то, что бой продлился все 12 раундов. Пакьяо и сам не любит досрочные победы, и сопернику свалить на настил его непросто. Победа по очкам – лучшее решение для Мэнни, при котором он может в доминирующей позиции весь поединок избивать своего соперника.

Единственным шансом Бронера был один точный и мощный удар, ведь чемпионов не побеждают по очкам. С первого раунда «Пак Мэн» загнал Эдриена к канатам, заставив того сесть в глубокую оборону, подтянуть перчатки и ждать своего шанса. Редкие контрвыпады Бронера ни к чему опасному не приводили. Например, американец регулярно пытался поймать Пакьяо встречным кроссом навстречу, но не попадал.

В седьмом раунде «Пак Мэн» в буквальном смысле налетел и стал избивать Бронера, попадая и между перчаток, и по корпусу. Американец принял сильнейший удар в область печени и едва не упал, но бою было предначертано завершиться без крови.

Уже в заключительном отрезке боя Бронер нахватался столько джебов от Пакьяо, что большинство боксеров попросту бы не устояли. Причин такой стойкости Эдриена несколько.

Во-первых, ученик Флойда Мейвезера действительно здорово подготовился. Он не провалился физически, уверенно оборонялся и отбывал свою позицию на ринге так, как мог. Будь Пакьяо не в форме, шансов у Бронера было бы куда больше, но Мэнни оказался готов лучше.

Во-вторых, немаловажную роль мог сыграть вес Бронера.

На официальном церемонии взвешивания оба боксера уложились в регламентированную норму, хотя Эдриен и оказался чуть тяжелее. Но уже при выходе было заметно, что американец стал заметно больше.

По правилам бокса вес спортсмена в день боя не должен быть более чем на десять процентов. Пакьяо согласился пройти процедуру взвешивания непосредственно перед поединком, где показал допустимый результат.

Бронер же отказался – WBA это разрешает. И на ринге он казался намного массивнее и мощнее, что, судя по всему, не только помешало Пакьяо свалить его, но и сковывало самого американца в своих действиях.

В таком случае легко объясняется пассивность Эдриена в атакующих действиях. Сам же он после боя завил, что не считает себя проигравшим. Более того, как Бронер отметил, именно ему должны были отдать победу, поскольку он «побил Пакьяо».

«Я побил его. И все здесь знают, что я побил его. Я контролировал бой, а Пакьяо промахивался. У меня было больше чистых попаданий, я победил.

Хочу поблагодарить всех, кто пришел на этот поединок. Хочу вам всем сказать, что я победил, и вы это сами знаете. Они пытаются организовать встречу Мейвезера с Пакьяо», — приводит слова Бронера BoxingScene.

Перед боем Пакьяо – Бронер разговоров действительно больше ходило о Флойде Мейвезере, которому филиппинец уступил в 2015 году. Проведя успешную защиту, Мэнни выразил готовность реваншироваться.

«Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся на ринг, и мы подеремся»,

— сказал филиппинец.

Мгновенной реакции от 41-летнего Флойда не последовало. Однако при том, что его бой с бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым состоится вряд ли, Мейвезер наверняка задумается о втором поединке с Пакьяо.

Основатель проекта TMT Russia Тимофей Кургин выразил мнение, что разработка боя действительно идет.

«Поединок Пакьяо-Бронер получился довольно интересным. В 40 лет и с большим количеством тяжелых битв за плечами филиппинец показал, что он все еще является одним из лучших боксеров мира», — начал Кургин.

«Конечно, сейчас главный вопрос в том, действительно ли состоится второй поединок Флойда Мейвезера и Пакьяо. Все видели, что Флойд был в зале и он даже заходил в раздевалку к Мэнни. Это не дает никаких гарантий, но мы знаем, что Мейвезер никогда не делает что-либо просто так — у него всегда есть план действий.

Одно могу сказать точно — корпорация CBS и канал Showtime очень сильно заинтересованы в этом поединке, и усилия по его организации уже прикладываются. Уверен, что еще одна встреча двух легенд спорта на ринге будет очень интересна зрителям во всем мире»,

— приводит слова Кургина пресс-служба The Money Team Russia.

Если бой действительно состоится, то наверняка озолотит организаторов и побьет всевозможные рекорды PPV.

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