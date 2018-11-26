«Не видел пути»: Карлсен разочаровал в финальной партии

Два года назад в Нью-Йорке перед заключительной, 12-й партией счет в матче на первенство мира по шахматам был равным, и Магнус Карлсен и Сергей Карякин очень быстро раскатали ничью перед тай-брейком, что стало неприятным сюрпризом для зрителей, которые до этого наблюдали крайне упорную борьбу: соперники даже по разу потерпели поражение, что накалило страсти до предела.

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В Лондоне Карлсен и Фабиано Каруана также не смогли выявить лидера после 11 встреч, но, в отличие от нью-йоркского матча, сыграли все партии вничью. Были опасения, что в финальной игре соперники снова легко заключат мир, чтобы дать себе не один, а полтора дня отдыха перед тай-брейком.

И снова неожиданность! Но уже с другим знаком. Соперники ввязались в упорную борьбу: к 26-му ходу белых произошло очень мало разменов, а миттельшпиль был в самом разгаре.

В выставочном зале Колледж (The College), где журналисты и зрители, затаив дыхание, наблюдали за перипетиями партии, царила соответствующая атмосфера. Пресс-центр был заполнен до отказа, журналисты со всего мира попеременно смотрели то на большой экран, то в свои ноутбуки, где компьютерные движки помогали им анализировать позицию на доске.

В комнате с живым комментарием легендарная Юдит Полгар и международный мастер Анна Рудольф пришли к выводу, что партия может завершиться любым из трех исходов. Любопытно, что Рудольф даже провела на скорую руку опрос среди зрителей, и мнения людей разделились на две примерно равные части. Перевеса не было ни у кого — даже у ничьей.

К 28-му ходу в партии обозначилось небольшое позиционное преимущество играющего черными Карлсена, однако позиция на доске была настолько сложной, что любая неточность кого-либо из соперников могла привести к значительным изменениям в расстановке сил. Тем не менее в пользу норвежца говорило ощутимое преимущество во времени — за 12 ходов до добавления еще 40 минут у Каруаны оставалось менее 23 минут, а у Карлсена — 55.

Помимо анализа позиции, Рудольф также давала подробную информацию о соперниках. По ее словам,

Каруана крайне ответственно подошел к матчу. Он занимался йогой, учился медитировать и выработал целый комплекс упражнений для сохранения холодной головы. Однако ставки в решающей партии были настолько высоки, что американец оказался в ситуации, которая грозила ему цейтнотом,

а с учетом сложной позиции на доске это могло привести к краху.

Как бы то ни было, все причастные к матчу получили то, чего желали, — не проходной день накануне тай-брейка, а по-настоящему напряженную партию. По крайней мере, так казалось до 31-го хода, когда шахматисты совершенно неожиданно согласились на ничью — причем мир предложил Карлсен. В шоке был весь Колледж — зрители, журналисты, даже секьюрити, которые, выполняя свою прямую работу, все равно подглядывали на экраны, чтобы узнать, как развиваются события.

«Моя позиция была не настолько хороша, как казалось многим, — объяснял свое внезапное стремление к ничьей Карлсен на пресс-конференции после партии.

— Я видел, что у меня лучше, но не находил путей, чтобы реализовать преимущество. Опять получилась напряженная партия, хоть мне и удалось немного перехватить инициативу».

Неизвестно, насколько откровенен был Карлсен, который, безусловно, будет фаворитом на тай-брейке, но после игры он всем своим видом показывал, что уверен в итоговой победе.

Каруана же открыто признал, что был близок к коллапсу, однако с оптимизмом оценивал свои шансы отзащищаться на ничью.

«Я оказался в непростой ситуации, играя белыми, однако не думаю, что положение было безнадежным.

Я готовился к упорной борьбе в партии. В любом случае явного выигрыша у Магнуса, на мой взгляд, не было, а я готов был защищаться», — отметил Фабиано.

Чтобы понять, насколько шокирующей стала ничья в этой партии, стоит обрисовать ситуацию. Позиция сложилась таким образом, что выиграть могли только черные (Карлсен), а белые боролись за ничью. Норвежец захватил пространство на доске и начала постепенно поддавливать оппонента. После 31-го хода черных, оказавшегося последним в партии, движки давали оценку «-0,8» в пользу черных. Да, это чуть меньше пешки, но именно этим и славен чемпион мира, который умеет играть такие позиции, постепенно по капле завоевывая победу. Это был идеальный момент для победы, но норвежец отказался от борьбы.

Как бы ни были расстроены зрители, в этом есть один положительный момент.

В среду, 28 ноября, состоится тай-брейк, который будет крайне динамичным.

Соперники сыграют четыре партии в быстрые шахматы (25 минут на всю партию с добавлением в десять секунд за ход), а если победитель не определится, то начнут играть пятиминутный блиц. Будет жарко!

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