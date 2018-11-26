Судьба короны: финальная битва Карлсена и Каруаны. LIVE

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Каруана наконец сделал свой тщательно обдумываемый ход — пешка идет g2-g3!
Фабиано уже больше 30 минут сидит над доской, хотя соперники сделали только 16 ходов. Не боится американец попасть в цейтнот — у него еще час в запасе. Только есть ли смысл так далеко просчитывать ходы, учитывая, что Карлсен почти всегда может удивить ответом и все порушится? Что ж, в любом случае стоит похвалить Фабиано за то, что он ищет возможность победить в классической партии, не доводя дело до тай-брейка.
Шахматный историк Олимпиу Уркан благодарит Карлсена за то, что тот начал игру c Ne7 в ответ на e2-e4 Каруаны — это позволило партии развиваться в оригинальном русле.
Пока Каруана все еще пребывает в глубоких раздумьях, в здание набивается все больше людей. Пресс-центр и вип-зал уже заполнены под завязку — все ожидают окончания финальной классической партии матча на первенство мира.
Слон на b6 ожидается от Каруаны. Хотя есть вариант с конем а а4, вот и думает Фабиано.
«Уровень игры очень высокий. Оба претендента играют на высочайшем уровне. У настоящих знатоков шахмат этот матч вызывает огромный интерес — уверен, что их партии будут изучать еще долго. В ходе 12-й партии Фабиано уже отказался от повторения ходов — это значит, что он будет играть на победу», — рассказал в эфире «Матч ТВ» президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.
Опять Каруана глубоко задумался — уже на девять минут. На 23 минуты уже дольше чемпиона размышляет над ходами.
Ферзь на с7 играет Карлсен. У Каруаны не развит королевский фланг пока.
Напряжение висит.
Каруана отводит назад коня. Последует ли рокировка от Карлсена?
Магнус двигает ладейную пешку на а6. Опять не самый тривиальный ход. Интересно.
Пока Магнус думает, его соперник какое-то время посидел за столом, а потом все же пошел передохнуть.
Предпочел играть, а не вести к ничьей партию Каруана! Слон на е3 — неожиданный вариант, который теперь заставляет подумать и Карлсена.
Практически над каждым ходом Фабиано долго думает, а Магнус отвечает ему моментально, поддавливая на соперника психологически — чемпионский опыт.
Просчитывает Каруана варианты. Очевидно, он не ожидал таких ответов от Карлсена и сейчас вынужден просчитывать возможное развитие событий, задуманное норвежцем.
Долгие раздумья, а потом соперники по разу повторили ходы, и Каруана может фактически закончить партию ничьей сейчас. Но американец думает снова.
Каруана думает уже семь минут и визуально нервничает, пока Карлсен отсиживается в комнате отдыха.
Уже четыре минуты думает американец над следующим ходом.
11...h4 играет Каруана, тут же 12...h5 отвечает Карлсен. После чего американец задумывается.
Карлсен играет быстро, Каруана задумывается подольше.
Подождал Карлсен, пока покинут игровую площадку фоторепортеры, и продолжил партию с полной концентрацией.
Карлсен на этот раз определенно не стал с прохладцей относиться к последней классической партии, но и играет он черными. Очевидно, что есть идеи у норвежца. 8...Ne7 — знатоки пишут, что такое было в партии Юдашин — Крамник в 1994 году...
Начали! 1. e2 e4 — первый ход Каруаны.
Напомним, что два года назад за десять партий Карякин и Карлсен выиграли друг у друга по разу, после чего решали все тай-брейком. К нему норвежец, к слову, подготовился лучше, схитрив: Карякин готовился защищаться черными в десятой партии, а Магнус откровенно бросил игру ради подготовки к тай-брейку и в итоге уверенно победил. Понятно, что нынешний формат — дань времени, когда все происходит очень быстро. Но почему бы не сделать хотя бы 16 партий?
Гроссмейстеры уже побили рекорд по количеству ничьих подряд со старта матча за корону. Если они сыграют вничью и сегодня, то это будет вообще первый такой поединок, где никому не удалось выиграть ни партии в классические шахматы. При этом назвать противостояние Карлсена и Каруаны можно каким угодно, но только не скучным. И все же, наблюдая за последними двумя такими матчами (этим и противостоянием Карлсена с Карякиным в 2016 году), кажется, что нынешний формат недостаточен.
Учитывая, что все предыдущие 11 партий завершились вничью, в случае чьей-то победы сегодня будет решена судьба титула чемпиона мира по шахматам. Однако, если все же соперники так и не смогут выявить сильнейшего, то в среду они сыграют тай-брейк, который будет состоять из четырех партий с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если и это не поможет, то будут сыграны еще две партии с укороченным контролем — 5 минут + 3 секунды на ход. В случае очередной ничьей предусмотрены также четыре блицматча из двух партий.
Если и эти десять игр не выявят победителя, то Карлсен и Карууана проведуют последнюю, решающую партию, в которой белые начинают с пятью минутами, а черные — с четырьмя, с добавлением 3 секунд после 61-го хода. Ничья будет трактована в пользу черных.
Это будет финальная классическая партия между претендентами на титул — с контролем времени 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию 12-й партии матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной.