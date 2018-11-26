Судьба короны: финальная битва Карлсена и Каруаны. LIVE

Учитывая, что все предыдущие 11 партий завершились вничью, в случае чьей-то победы сегодня будет решена судьба титула чемпиона мира по шахматам. Однако, если все же соперники так и не смогут выявить сильнейшего, то в среду они сыграют тай-брейк, который будет состоять из четырех партий с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если и это не поможет, то будут сыграны еще две партии с укороченным контролем — 5 минут + 3 секунды на ход. В случае очередной ничьей предусмотрены также четыре блицматча из двух партий.

Если и эти десять игр не выявят победителя, то Карлсен и Карууана проведуют последнюю, решающую партию, в которой белые начинают с пятью минутами, а черные — с четырьмя, с добавлением 3 секунд после 61-го хода. Ничья будет трактована в пользу черных.