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Онлайн-трансляция 12-й партии матча за шахматную корону
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Судьба короны: финальная битва Карлсена и Каруаны. LIVE

Онлайн-трансляция 12-й партии матча за шахматную корону

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В Лондоне проходит последняя, 12-я партия матча за шахматную корону между норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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19:06

Каруана наконец сделал свой тщательно обдумываемый ход — пешка идет g2-g3!

19:03

Фабиано уже больше 30 минут сидит над доской, хотя соперники сделали только 16 ходов. Не боится американец попасть в цейтнот — у него еще час в запасе. Только есть ли смысл так далеко просчитывать ходы, учитывая, что Карлсен почти всегда может удивить ответом и все порушится? Что ж, в любом случае стоит похвалить Фабиано за то, что он ищет возможность победить в классической партии, не доводя дело до тай-брейка.

19:02

Шахматный историк Олимпиу Уркан благодарит Карлсена за то, что тот начал игру c Ne7 в ответ на e2-e4 Каруаны — это позволило партии развиваться в оригинальном русле.

18:57

Пока Каруана все еще пребывает в глубоких раздумьях, в здание набивается все больше людей. Пресс-центр и вип-зал уже заполнены под завязку — все ожидают окончания финальной классической партии матча на первенство мира.

18:43

Слон на b6 ожидается от Каруаны. Хотя есть вариант с конем а а4, вот и думает Фабиано.

18:52

«Уровень игры очень высокий. Оба претендента играют на высочайшем уровне. У настоящих знатоков шахмат этот матч вызывает огромный интерес — уверен, что их партии будут изучать еще долго. В ходе 12-й партии Фабиано уже отказался от повторения ходов — это значит, что он будет играть на победу», — рассказал в эфире «Матч ТВ» президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Дворкович
РИА Новости
Аркадий Дворкович
18:49

Опять Каруана глубоко задумался — уже на девять минут. На 23 минуты уже дольше чемпиона размышляет над ходами.

18:40

Ферзь на с7 играет Карлсен. У Каруаны не развит королевский фланг пока.

18:39

Напряжение висит.

18:35

Каруана отводит назад коня. Последует ли рокировка от Карлсена?

18:33

Магнус двигает ладейную пешку на а6. Опять не самый тривиальный ход. Интересно.

18:30

Пока Магнус думает, его соперник какое-то время посидел за столом, а потом все же пошел передохнуть.

18:29

Предпочел играть, а не вести к ничьей партию Каруана! Слон на е3 — неожиданный вариант, который теперь заставляет подумать и Карлсена.

18:28

Практически над каждым ходом Фабиано долго думает, а Магнус отвечает ему моментально, поддавливая на соперника психологически — чемпионский опыт.

18:25

Просчитывает Каруана варианты. Очевидно, он не ожидал таких ответов от Карлсена и сейчас вынужден просчитывать возможное развитие событий, задуманное норвежцем.

18:20

Долгие раздумья, а потом соперники по разу повторили ходы, и Каруана может фактически закончить партию ничьей сейчас. Но американец думает снова.

18:17

Каруана думает уже семь минут и визуально нервничает, пока Карлсен отсиживается в комнате отдыха.

18:14

Уже четыре минуты думает американец над следующим ходом.

18:12

11...h4 играет Каруана, тут же 12...h5 отвечает Карлсен. После чего американец задумывается.

18:09

Карлсен играет быстро, Каруана задумывается подольше.

18:07

Подождал Карлсен, пока покинут игровую площадку фоторепортеры, и продолжил партию с полной концентрацией.

18:05

Карлсен на этот раз определенно не стал с прохладцей относиться к последней классической партии, но и играет он черными. Очевидно, что есть идеи у норвежца. 8...Ne7 — знатоки пишут, что такое было в партии Юдашин — Крамник в 1994 году...

18:00

Начали! 1. e2 e4 — первый ход Каруаны.

17:55

Напомним, что два года назад за десять партий Карякин и Карлсен выиграли друг у друга по разу, после чего решали все тай-брейком. К нему норвежец, к слову, подготовился лучше, схитрив: Карякин готовился защищаться черными в десятой партии, а Магнус откровенно бросил игру ради подготовки к тай-брейку и в итоге уверенно победил. Понятно, что нынешний формат — дань времени, когда все происходит очень быстро. Но почему бы не сделать хотя бы 16 партий?

17:50

Гроссмейстеры уже побили рекорд по количеству ничьих подряд со старта матча за корону. Если они сыграют вничью и сегодня, то это будет вообще первый такой поединок, где никому не удалось выиграть ни партии в классические шахматы. При этом назвать противостояние Карлсена и Каруаны можно каким угодно, но только не скучным. И все же, наблюдая за последними двумя такими матчами (этим и противостоянием Карлсена с Карякиным в 2016 году), кажется, что нынешний формат недостаточен.

17:45

Учитывая, что все предыдущие 11 партий завершились вничью, в случае чьей-то победы сегодня будет решена судьба титула чемпиона мира по шахматам. Однако, если все же соперники так и не смогут выявить сильнейшего, то в среду они сыграют тай-брейк, который будет состоять из четырех партий с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если и это не поможет, то будут сыграны еще две партии с укороченным контролем — 5 минут + 3 секунды на ход. В случае очередной ничьей предусмотрены также четыре блицматча из двух партий.

Если и эти десять игр не выявят победителя, то Карлсен и Карууана проведуют последнюю, решающую партию, в которой белые начинают с пятью минутами, а черные — с четырьмя, с добавлением 3 секунд после 61-го хода. Ничья будет трактована в пользу черных.

Карлсен Каруана
Reuters
Магнус Карлсен (слева) и Фабиано Каруана в матче за мировую шахматную корону
17:40

Это будет финальная классическая партия между претендентами на титул — с контролем времени 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Карлсен Каруана
Reuters
Магнус Карлсен (справа) и Фабиано Каруана
17:35

Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию 12-й партии матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной.