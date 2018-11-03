«Это удар по ФИФА»: Инфантино ответит на скандал правдой

Публикации портала Football Leaks, обвинившего президента ФИФА Джанни Инфантино и «ПСЖ» с «Манчестер Сити» в нарушениях финансового фэйр-плей, Катар – в подкупе при выборах хозяйки ЧМ-2022, а также европейские суперклубы в переговорах о создании собственной закрытой Суперлиги к 2021 году, вызвало бурную реакцию в футбольном мире.

Официальные лица и футбольные клубы, упомянутые в расследованиях журналистов, уже выступают с резкими опровержениями.

Напомним, что, согласно данным Football Leaks, нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино еще в бытность генеральным секретарем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) помог французскому «Пари Сен-Жермен» и английскому «Манчестер Сити» уйти от серьезных санкций за масштабные нарушения Финансового фэйр-плей.

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Инфантино провел несколько тайных встреч с руководством клубов, на которые не имел полномочий, и в итоге «ПСЖ» и «Ман Сити» отделались штрафами в €20 млн вместо дисквалификации в еврокубках.

3 ноября ФИФА выступила с официальным заявлением, в котором обвинила журналистов в незаконном получении данных (очевидно, речь идет о работе хакеров) и в желании подорвать авторитет Инфантино, перестроившего работу организации после скандалов 2015 года, когда на тот момент президент федерации Зепп Блаттер и главный претендент на его пост, глава УЕФА Мишель Платини, были отстранены комитетом ФИФА от футбольной деятельности по этике на восемь лет.

«Четыре недели назад группа журналистов отправила в ФИФА несколько сотен вопросов, основанных на электронных сообщениях и другой информации, полученной незаконно третьими лицами,

— говорится в заявлении Международной футбольной федерации, опубликованном на ее официальном сайте.

— Несмотря на то что мы ответили на заданные нам вопросы прямо и честно, некоторые СМИ решили игнорировать большинство наших ответов и исказить как факты, так и правду в преднамеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение читателей. Это очевидно.

Как видно из «расследований», проведенных некоторыми СМИ,

существует только одна конкретная цель: попытка подорвать работу нового руководства ФИФА и, в частности, президента Джанни Инфантино и генерального секретаря Фатмы Самуры.

С момента вступления в должность нового руководства ФИФА произошли изменения. Они были необходимы, и мы очень гордимся ими. Как известно, ФИФА находилась в плачевной ситуации в 2015 году и стремилась к восстановлению после десятилетий пренебрежительного и плохого управления.

Многие бывшие официальные лица ФИФА в настоящее время подвергаются уголовному преследованию в Швейцарии и за рубежом. Многие другие официальные лица ФИФА, которые в течение долгих лет поддерживали этот дискредитированный уже режим, также больше не находятся в ФИФА. Следовательно, более чем очевидно, что изменения должны были быть сделаны на всех уровнях, чтобы дать ФИФА новый старт.

Неудивительно, что некоторые из тех, кто был уволен, заменен или просто остался недоволен, продолжают распространять ложные слухи и инсинуации о новом руководстве. Мы знаем, что есть люди, которые из-за разочарования хотели бы подорвать ФИФА по своим собственным корыстным причинам.

Поэтому также вызывает сожаление тот факт, что некоторые средства массовой информации иногда оказывают поддержку подобным ложным утверждениям, по-видимому, без каких-либо соображений относительно реальных и существенных изменений, которые произошли в ФИФА, поскольку старый режим был сметен в атмосфере стыда.

ФИФА приветствует честные и продуманные журналистские расследования и уважает объективных журналистов. Мы не всегда ждем, что они разделят наши взгляды или мнения, однако все, о чем мы просим, — это справедливость и правдивость в описании работы, которую мы делаем, и которую мы будем продолжать делать ради футбола.

Мы будем с радостью взаимодействовать со всеми СМИ, которые хотели бы получить более четкое представление о нашей работе, изменениях, которые мы внесли, и с теми, кто хотел бы способствовать успеху организации в будущем.

Скорее всего, вся эта ситуация повлечет за собой попытку очернить тех, кто работает над улучшением положения дел в мировом футболе.

Мы не будем отвлекаться от нашей работы. ФИФА неоспоримо в гораздо более лучшем положении, чем это было два года назад. Мы приветствуем любые конструктивные споры. И мы будем продолжать двигаться вперед и будем сильнее, чем когда-либо».

Исходя из текста, становится очевидно, что для мирового футбольного руководства опубликованные Football Leaks данные не стали сюрпризом.

При этом комитет по этики ФИФА не зависит от президента и исполкома организации, так что, как и в случае с Блаттером и Платини в 2015 году, может начать собственное расследование, запросив любые документы и электронные переписки на совершенно законных основаниях.

При этом Football Leaks не стоит на месте и обещает продолжить футбольные разоблачения.

Новую серию таких документов анонсировало издание l'Espresso, которое опубликует сведения о подозрении клуба, неоднократно выигрывавшего Лигу чемпионов, в использовании допинга.

Также будут раскрыты детали различного отношения УЕФА к итальянским «Интеру» и «Милану» в свете нарушений ФФП, а также подробности выплат зарплаты Роберто Манчини руководством «Манчестер Сити» через «Аль-Джазиру» и офшор.

Похоже, все действительно только начинается...

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