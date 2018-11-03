«Это удар по ФИФА»: Инфантино ответит на скандал правдой

Курсы валют$ 66.17 (+0.052) 75.33 (+0.034)
Пенсионный советник
Москва: +8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Лига 1
22:45
ПСЖЛилль
2:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
НаполиЭмполи
5:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ШтутгартАйнтрахт Ф
0:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистХК Сочи
4:1
закончен
17:00
Металлург МгЙокерит
3:2
закончен
19:30
СКААмур
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Виннипег ДжетсФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:00
Аризона КойотсКаролина Харрикейнз
4:3 (ОТ)
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
7:6 (ОТ)
закончен
Евролига
20:00
Химки Гран Канария
87:72
закончен
21:00
Будучность Панатинаикос
67:72
закончен
21:00
Жальгирис Реал Мадрид
79:90
закончен
22:45
Олимпия Милан Анадолу Эфес
81:80
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Клипперс
95:120
закончен
02:30
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
111:119
закончен
03:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
105:107
закончен
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
111:134
закончен
03:30
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
106:118
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
100:110
закончен
05:00
Финикс СанзТоронто Рэпторс
98:107
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
116:99
закончен
Фигурное катание / Гран-при по фигурному катанию. 3-й этап, Хельсинки
17:00
Женщины, короткая программа
1
Алина Загитова (Россия)
68,90
2
Юна Сираива (Япония)
63,77
3
Луна Хендрикс (Бельгия)
63,17
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Локомотив МАрсенал
3:1
закончен
16:30
Динамо МЦСКА
0:0
2 тайм
Испания / Примера
15:00
ЛеганесАтлетико М
1:1
закончен
18:15
Реал МадридВальядолид
0:0
1 тайм
20:30
ВаленсияЖирона
не начался
22:45
Райо ВальеканоБарселона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольАрсенал К
1:0
закончен
18:00
Шахтёр ДДинамо К
0:0
1 тайм
20:30
Олимпик ДКарпаты
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутМанчестер Юнайтед
1:2
закончен
18:00
Кардифф СитиЛестер Сити
0:0
1 тайм
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
0:0
1 тайм
18:00
Ньюкасл ЮнайтедУотфорд
0:0
1 тайм
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
1:0
1 тайм
20:30
АрсеналЛиверпуль
не начался
22:45
ВулверхэмптонТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
17:00
Интер МДженоа
3:0
2 тайм
20:00
ФиорентинаРома
не начался
22:30
ЮвентусКальяри
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияФрайбург
0:0
перерыв
17:30
Шальке-04Ганновер-96
0:0
перерыв
17:30
БайерХоффенхайм
1:2
перерыв
17:30
АугсбургНюрнберг
1:0
перерыв
17:30
ВольфсбургБоруссия Д
0:1
перерыв
20:30
ГертаРБ Лейпциг
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛионБордо
не начался
22:00
КанРенн
не начался
22:00
ДижонНим
не начался
22:00
НиццаАмьен
не начался
22:00
РеймсМонако
не начался
22:00
СтрасбургТулуза
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвангардАдмирал
3:0
2 период
17:00
НефтехимикАк Барс
0:2
2 период
17:00
ТорпедоСалават Юлаев
2:1
2 период
17:00
ВитязьКуньлунь Ред Стар
1:1
2 период
17:00
Динамо МнБарыс
0:3
2 период
19:30
СлованЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Цмоки-Минск
92:83
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Калев
80:85
закончен
18:00
Зенит Енисей
23:16
1 четверть
20:00
Зелена Гура Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Фигурное катание / Этап Гран-при в Хельсинки
17:31
Произвольная программа
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
не начался
16:30
КраснодарРостов
не начался
19:00
Спартак МУрал
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучРотор
не начался
07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
не начался
11:00
ТомьХимки
не начался
12:00
ТюменьНижний Новгород
не начался
14:00
ШинникСибирь
не начался
14:30
ТамбовБалтика
не начался
15:00
ЧертановоЗенит-2
не начался
15:00
Авангард КСпартак-2
не начался
16:00
МордовияАрмавир
не начался
17:00
СочиФакел
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарАлавес
не начался
18:15
ВильярреалЛеванте
не начался
20:30
УэскаХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадСевилья
не начался
22:45
БетисСельта
не начался
Италия / Серия А
14:30
ЛациоСПАЛ
не начался
17:00
КьевоСассуоло
не начался
17:00
ПармаФрозиноне
не начался
17:00
СампдорияТорино
не начался
20:00
БолоньяАталанта
не начался
22:30
УдинезеМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
АлександрияДесна
не начался
18:00
ЛьвовВорскла
не начался
20:30
ЧерноморецЗаря
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантГенгам
не начался
19:00
Сент-ЭтьенАнже
не начался
23:00
МонпельеМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МФортуна
не начался
20:00
МайнцВердер
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
не начался
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
не начался
15:00
Металлург МгАмур
не начался
15:00
ТракторХК Сочи
не начался
17:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
не начался
18:00
УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
«Это удар по ФИФА»: Инфантино ответит на скандал правдой

ФИФА обвинила СМИ в попытке подорвать авторитет руководства федерации

Президент ФИФА Джанни Инфантино Reuters
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Видео по теме
Международная федерация футбола резко отреагировала на появившиеся данные Football Leaks о коррупции с участием ее действующего президента Джанни Инфантино. В ФИФА осудили публикации и заявили, что их цель подорвать авторитет президента организации Джанни Инфантино.

Публикации портала Football Leaks, обвинившего президента ФИФА Джанни Инфантино и «ПСЖ» с «Манчестер Сити» в нарушениях финансового фэйр-плей, Катар – в подкупе при выборах хозяйки ЧМ-2022, а также европейские суперклубы в переговорах о создании собственной закрытой Суперлиги к 2021 году, вызвало бурную реакцию в футбольном мире.

Официальные лица и футбольные клубы, упомянутые в расследованиях журналистов, уже выступают с резкими опровержениями.

Напомним, что, согласно данным Football Leaks, нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино еще в бытность генеральным секретарем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) помог французскому «Пари Сен-Жермен» и английскому «Манчестер Сити» уйти от серьезных санкций за масштабные нарушения Финансового фэйр-плей.

Реклама

Инфантино провел несколько тайных встреч с руководством клубов, на которые не имел полномочий, и в итоге «ПСЖ» и «Ман Сити» отделались штрафами в €20 млн вместо дисквалификации в еврокубках.

3 ноября ФИФА выступила с официальным заявлением, в котором обвинила журналистов в незаконном получении данных (очевидно, речь идет о работе хакеров) и в желании подорвать авторитет Инфантино, перестроившего работу организации после скандалов 2015 года, когда на тот момент президент федерации Зепп Блаттер и главный претендент на его пост, глава УЕФА Мишель Платини, были отстранены комитетом ФИФА от футбольной деятельности по этике на восемь лет.

«Четыре недели назад группа журналистов отправила в ФИФА несколько сотен вопросов, основанных на электронных сообщениях и другой информации, полученной незаконно третьими лицами,

— говорится в заявлении Международной футбольной федерации, опубликованном на ее официальном сайте.

— Несмотря на то что мы ответили на заданные нам вопросы прямо и честно, некоторые СМИ решили игнорировать большинство наших ответов и исказить как факты, так и правду в преднамеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение читателей. Это очевидно.

Как видно из «расследований», проведенных некоторыми СМИ,

существует только одна конкретная цель: попытка подорвать работу нового руководства ФИФА и, в частности, президента Джанни Инфантино и генерального секретаря Фатмы Самуры.

С момента вступления в должность нового руководства ФИФА произошли изменения. Они были необходимы, и мы очень гордимся ими. Как известно, ФИФА находилась в плачевной ситуации в 2015 году и стремилась к восстановлению после десятилетий пренебрежительного и плохого управления.

Многие бывшие официальные лица ФИФА в настоящее время подвергаются уголовному преследованию в Швейцарии и за рубежом. Многие другие официальные лица ФИФА, которые в течение долгих лет поддерживали этот дискредитированный уже режим, также больше не находятся в ФИФА. Следовательно, более чем очевидно, что изменения должны были быть сделаны на всех уровнях, чтобы дать ФИФА новый старт.

Неудивительно, что некоторые из тех, кто был уволен, заменен или просто остался недоволен, продолжают распространять ложные слухи и инсинуации о новом руководстве. Мы знаем, что есть люди, которые из-за разочарования хотели бы подорвать ФИФА по своим собственным корыстным причинам.

Поэтому также вызывает сожаление тот факт, что некоторые средства массовой информации иногда оказывают поддержку подобным ложным утверждениям, по-видимому, без каких-либо соображений относительно реальных и существенных изменений, которые произошли в ФИФА, поскольку старый режим был сметен в атмосфере стыда.

ФИФА приветствует честные и продуманные журналистские расследования и уважает объективных журналистов. Мы не всегда ждем, что они разделят наши взгляды или мнения, однако все, о чем мы просим, — это справедливость и правдивость в описании работы, которую мы делаем, и которую мы будем продолжать делать ради футбола.

Мы будем с радостью взаимодействовать со всеми СМИ, которые хотели бы получить более четкое представление о нашей работе, изменениях, которые мы внесли, и с теми, кто хотел бы способствовать успеху организации в будущем.

Скорее всего, вся эта ситуация повлечет за собой попытку очернить тех, кто работает над улучшением положения дел в мировом футболе.

Мы не будем отвлекаться от нашей работы. ФИФА неоспоримо в гораздо более лучшем положении, чем это было два года назад. Мы приветствуем любые конструктивные споры. И мы будем продолжать двигаться вперед и будем сильнее, чем когда-либо».

Исходя из текста, становится очевидно, что для мирового футбольного руководства опубликованные Football Leaks данные не стали сюрпризом.

При этом комитет по этики ФИФА не зависит от президента и исполкома организации, так что, как и в случае с Блаттером и Платини в 2015 году, может начать собственное расследование, запросив любые документы и электронные переписки на совершенно законных основаниях.

При этом Football Leaks не стоит на месте и обещает продолжить футбольные разоблачения.

Новую серию таких документов анонсировало издание l'Espresso, которое опубликует сведения о подозрении клуба, неоднократно выигрывавшего Лигу чемпионов, в использовании допинга.

Также будут раскрыты детали различного отношения УЕФА к итальянским «Интеру» и «Милану» в свете нарушений ФФП, а также подробности выплат зарплаты Роберто Манчини руководством «Манчестер Сити» через «Аль-Джазиру» и офшор.

Похоже, все действительно только начинается...

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице мирового футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».